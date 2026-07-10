A qué artistas imitan en la segunda semifinal de 'Tu cara me suena 13' | ANTENA 3

Tu cara me suena 13 llega a su recta final con la emisión de la segunda semifinal, donde los nueve concursantes vuelven a enfrentarse al reto de imitar a grandes estrellas de la música.

Este viernes, Antena 3 emite la segunda semifinal de Tu cara me suena 13, donde los nueve concursantes tienen que ponerse en la piel de nuevos artistas.

En la gala anterior, María Parrado se convirtió en la ganadora de la primera semifinal con 20 puntos (9 del jurado y 11 del público) gracias a su imitación de Céline Dion, y ahora le tocará enfrentarse a Pastora Soler. Por su parte, Jesulín de Ubrique tuvo el placer de cantar con su mujer María José Campanario el tema Me quedaré solo de Amistades Peligrosas, y ahora el diestro imitará a Manolo Tena.

Como finalista, J Kbello ha elegido a quién imitará en la próxima gala: Slimane, el representante de Francia en Eurovisión 2024 con Mon Amour. Aparte, Paula Koops recibirá el Training VIP de Ana Torroja para imitar a Mecano.

Imitaciones para la segunda semifinal