Qué cantantes actúan en la gala de los Premios Oscar 2026

Los Premios Oscar vienen cargados de sorpresa. El domingo 15 de marzo (en España durante la madrugada del 16 de marzo) el glamour y el cine cogen el protagonismo con una gala que premiará las mejores películas del año anterior.

Sin embargo, este 2026, en el que se celebra la 98º edición del galardón, hay una notable novedad en la gala: la Academia de Hollywood ha decidido reducir la retrasmisión de la gala, que en los últimos años ha rozado las cuatro horas.

Pese a introducir una categoría nueva —la de Mejor casting—, el plan de la Academia es acortar por otro lado. Su idea final es suprimir la mayoría de actuaciones musicales, aquellos momentos de la gala que entretienen al público y que sirve para reivindicar a los nominados a Mejor canción original.

No obstante, el primer movimiento de la Academia había sido eliminar todas las actuaciones en directo, pero a causa de la alta demanda del público de ver y escuchar las canciones nominadas durante los Oscar finalmente han anunciado aquellas que sí serán interpretadas sobre el escenario.

Las actuaciones de los Oscar 2026

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami con 'Golden' ('Las guerreras K-pop')

Miles Caton con 'I Lied to You' ('Los pecadores')

Tras elegir estas dos canciones, nominadas a Mejor canción original, la Academia deja fuera a Kesha, que no interpretará Dear Me del documental Diane Warren: Relentless. Tampoco tendrán ningún tipo de puesta en escena ni Sweet Dreams de Viva Verdi! ni Train Dreams de Sueños de trenes.