En qué consiste la labor de Vanesa Martín como quinta coach de 'La Voz 2026'

La Voz 2026 incluye una novedad inédita en el formato: la figura de Vanesa Martín como quinta coach. La cantante se sentará junto a Melendi, Mika, Pablo López y Lola Índigo durante las Batallas, donde los 56 concursantes elegidos durante las Audiciones a Ciegas intentarán continuar en el programa.

Vanesa Martín tendrá un gran poder durante las Batallas: podrá salvar a un concursante de cada uno de los equipos, dándole una segunda oportunidad a cuatro voces que se habrían quedado fuera. "Vengo a revolucionar el programa porque vengo a dar alegría. Voy a devolverles un poquito más de ilusión. Eso es muy bonito para mí, muy especial", expresa la quinta coach. Su decisión se conocerá al final de la gala.

"Es un reto para mí. Todos mis compañeros tienen un criterio que yo respeto y valoro mucho", asegura Vanesa Martín. En cuanto a su criterio, la artista defiende que busca participantes que canten y cuenten, es decir, a "un intérprete fusionado con la voz".

Otras novedades de las Batallas de 'La Voz'

Esta no es la única novedad que implanta La Voz durante estas Batallas, pues aparte de Vanesa Martín hay otras innovaciones a destacar: