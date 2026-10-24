Así quedan los equipos de 'La Voz 2026' tras las Audiciones a Ciegas

Las Audiciones a Ciegas de La Voz 2026 han terminado con 56 concursantes repartidos entre los cuatro coaches : Melendi, Mika, Pablo López y Lola Índigo.

La Voz 2026 ha puesto fin a las Audiciones a Ciegas este viernes 24 de octubre, de forma que los cuatro equipos ya están cerrados. Melendi, Mika, Pablo López y Lola Índigo cuentan cada uno con 14 concursantes que lucharán por convertirse en la mejor voz del país.

A continuación, presentamos a los 56 talents de La Voz 2026 que tendrán que enfrentarse a la segunda fase del concurso: las Batallas, que marcan el regreso de los duelos con un quinto coach que salvará a un talent de cada equipo.

Equipo Melendi

Equipo de Melendi 2026 | Antena3.com

Manuela

Claudia Goicoechea

Enrique

Aura

Rachel

Sonia

Marta Salas

Javier

Ismael

Ana

Lorena

Darío

José

Ana

Equipo Mika

Equipo Mika | antena3.com

Rubén

Izan

Carlos

Susi

Beltrán

Teresa

Nico

Isabel

Nerea

Pedro

Marcos

Lingyun

Pitú

Ana Pé

Equipo Pablo López

Equipo Pablo López | antena3.com

Adriana Moreno

Mónica

Leticia

Lucía

Paz

Karim

Omar

Jhon

Mariona

Ambrosio

Marina

Sergio

Pau

Carla

Equipo Lola Índigo

Equipo Lola Índigo | antena3.com