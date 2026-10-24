56 concursantes

Así quedan los equipos de 'La Voz 2026' tras las Audiciones a Ciegas

Las Audiciones a Ciegas de La Voz 2026 han terminado con 56 concursantes repartidos entre los cuatro coaches: Melendi, Mika, Pablo López y Lola Índigo.

La Voz 2026, en directo: comienzan las penúltimas Audiciones a ciegas
La Voz 2026, en directo: comienzan las penúltimas Audiciones a ciegas | Roberto Sastre

Europa FM

Madrid 24/10/2026 12:52

La Voz 2026 ha puesto fin a las Audiciones a Ciegas este viernes 24 de octubre, de forma que los cuatro equipos ya están cerrados. Melendi, Mika, Pablo López y Lola Índigo cuentan cada uno con 14 concursantes que lucharán por convertirse en la mejor voz del país.

A continuación, presentamos a los 56 talents de La Voz 2026 que tendrán que enfrentarse a la segunda fase del concurso: las Batallas, que marcan el regreso de los duelos con un quinto coach que salvará a un talent de cada equipo.

Equipo Melendi

Equipo de Melendi 2026
Equipo de Melendi 2026 | Antena3.com
  • Manuela
  • Claudia Goicoechea
  • Enrique
  • Aura
  • Rachel
  • Sonia
  • Marta Salas
  • Javier
  • Ismael
  • Ana
  • Lorena
  • Darío
  • José
  • Ana

Equipo Mika

Equipo Mika
Equipo Mika | antena3.com
  • Rubén
  • Izan
  • Carlos
  • Susi
  • Beltrán
  • Teresa
  • Nico
  • Isabel
  • Nerea
  • Pedro
  • Marcos
  • Lingyun
  • Pitú
  • Ana Pé

Equipo Pablo López

Equipo Pablo López
Equipo Pablo López | antena3.com
  • Adriana Moreno
  • Mónica
  • Leticia
  • Lucía
  • Paz
  • Karim
  • Omar
  • Jhon
  • Mariona
  • Ambrosio
  • Marina
  • Sergio
  • Pau
  • Carla

Equipo Lola Índigo

Equipo Lola Índigo
Equipo Lola Índigo | antena3.com
  • Charlotte
  • Borja
  • Irene
  • Jhonatan
  • Kika
  • Marta Berlín
  • Elena Mesa
  • Sean
  • Raúl
  • Nerea
  • Rubén
  • Julieta
  • Idoia
  • Estrella Marina