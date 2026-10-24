Así quedan los equipos de 'La Voz 2026' tras las Audiciones a Ciegas
Las Audiciones a Ciegas de La Voz 2026 han terminado con 56 concursantes repartidos entre los cuatro coaches: Melendi, Mika, Pablo López y Lola Índigo.
La Voz 2026 ha puesto fin a las Audiciones a Ciegas este viernes 24 de octubre, de forma que los cuatro equipos ya están cerrados. Melendi, Mika, Pablo López y Lola Índigo cuentan cada uno con 14 concursantes que lucharán por convertirse en la mejor voz del país.
A continuación, presentamos a los 56 talents de La Voz 2026 que tendrán que enfrentarse a la segunda fase del concurso: las Batallas, que marcan el regreso de los duelos con un quinto coach que salvará a un talent de cada equipo.
Equipo Melendi
- Manuela
- Claudia Goicoechea
- Enrique
- Aura
- Rachel
- Sonia
- Marta Salas
- Javier
- Ismael
- Ana
- Lorena
- Darío
- José
- Ana
Equipo Mika
- Rubén
- Izan
- Carlos
- Susi
- Beltrán
- Teresa
- Nico
- Isabel
- Nerea
- Pedro
- Marcos
- Lingyun
- Pitú
- Ana Pé
Equipo Pablo López
- Adriana Moreno
- Mónica
- Leticia
- Lucía
- Paz
- Karim
- Omar
- Jhon
- Mariona
- Ambrosio
- Marina
- Sergio
- Pau
- Carla
Equipo Lola Índigo
- Charlotte
- Borja
- Irene
- Jhonatan
- Kika
- Marta Berlín
- Elena Mesa
- Sean
- Raúl
- Nerea
- Rubén
- Julieta
- Idoia
- Estrella Marina