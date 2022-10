Por qué Daniel Craig es clave en la carrera de Ana de Armas

El 30 de septiembre de 2021 se estrenó la última entrega de la saga James Bond, Sin tiempo para morir, después de ser pospuesta en dos ocasiones por la pandemia —la primera vez en abril de 2020; la segunda, en abril de 2021—.

La película era la quinta cinta, y la última, en la que el actor británico Daniel Graig se ponía en la piel del espía más famoso del cine y una actriz muy conocida en España se incorporaba al reparto.Ana de Armas se convertía así en Chica Bond dando vida a Paloma, una agente de la CIA que aparece en Cuba para ayudar al Agente 007.

La participación de la actriz cubana-española en la saga supuso un importante paso adelante en su carrera y, a partir de ese momento, se convertiría en una de las actrices de moda en Hollywood, que con el estreno de Blonde el pasado 28 de septiembre vive su momento más dulce.

Recomendada por Daniel Craig

Fue el propio Daniel Craig el que recomendó a Ana de Armas para su último proyecto del Agente 007 tras trabajar juntos en la película de misterio Puñales por la espalda. Los dos actores demostraron gran química como compañeros de reparto en la resolución del asesinato investigado por Benoit Blanc (Daniel Craig) en el que Marta (Ana de Armas), la enfermera del asesinado, tiene mucho que aportar.

Ambos intérpretes fueron nominados a los Globos de Oro como Mejor actor y Mejor actriz por su trabajo en esta película.

También Chris Evans

En Puñales por la espalda, Ana de Armas coincidió, además de con Craig, con la actriz Jamie Lee Curtis —que recibió con alegría que la cubana lograse el papel de Marilyn en el biopic Blonde, la mítica actriz con la que su padre trabajó en Con faldas y a lo loco— y Chris Evans.

Con este último protagonizará también una esperada película de acción y romance en Apple TV que se estrenará en 2023: Ghosted. "Fue él mismo quien me llamó para sustituir a Scarlett Johansson. Pero no es la primera vez que repito con compañeros. Me pasó con Daniel Craig en Sin tiempo para morir y también con Ryan (Gosling) o con Keanu Reeves", contó a Fotogramas.

Con Gosling trabajó en Blade Runner 2049 (2017) y este verano en El agente invisible (2022) y con Reeves, en Knock Knock (E. Roth, 2015) y La hija de Dios (G. M. Linton, 2016). Además, en 2023 tienen previsto estrenar Ballerina, el spinoff de John Wick (2014).

Por su parte, con Chris Evans trabajó primero en Puñales por la espalda y después en El agente invisible, la película en la que también ha coincidido con Gosling.