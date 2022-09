Ana de Armas carga contra los que defendían censurar el sexo en 'Blonde': "No han visto porno en su vida"

Te interesa El inspirador consejo que Ana de Armas se daría a sí misma hace 15 años

La espera se ha hecho muy larga, sin embargo, ya está disponible en Netflix Blonde, el biopic de Marilyn Monroe inspirado en la novela de Joyce Carol Oates y protagonizado por Ana de Armas.

En plena promoción de la película, la actriz ha criticado con mucha dureza a los que querían censurar las escenas sexuales: "Aquellos que la catalogaron como una película pornográfica ni siquiera la habían visto aún, y casi seguro que no han visto porno en su vida", ha reflexionado en una entrevista con Cinemanía.

Ana de Armas señala que no existiría la película sin el 'Me Too'

Del mismo modo, ha dejado claro que el movimiento Me Too fue fundamental para que esta película pudiera producirse: "Habla de cosas que Hollywood no quería escuchar y que aún suceden; como dijo la propia Marilyn, 'es un lugar en el que te pagan mil dólares por un beso y 50 centavos por tu alma'".

El objetivo de Blonde es, precisamente, denunciar la sexualización excesiva que se hizo de Norma Jeane y la misma Ana de Armas ha confesado que "la película va a hacer que los espectadores se sientan tan incómodos como ella se sentía" y ha insistido en que, más allá de esto es un film "feminista" porque "reivindica su derecho a enamorarse, y a sufrir desengaños".

La actriz cubana ha confesado que los tiempos han cambiado, sin embargo, los artistas siguen sometidos a la explotación y al control, aunque ahora viene de las redes sociales y los medios: "Te pueden encumbrar y te pueden destruir, y tú no puedes hacer nada al respecto".

Ana de Armas durante el rodaje de 'Blonde' // Gtres

Ha aprendido a "separar su yo privado del yo público"

Pero ella se siente muy tranquila porque es "más fuerte que antes": "Sé separar mejor mi yo privado y mi yo público. Si no impones un límite respecto a cuánto de ti misma estás dispuesta a dar, te vacías".

Después de una larga carrera en el cine, Ana de Armas ha llegado al éxito absoluto con Blonde. A pesar de esto, ha desvelado que "no piensa en ello", pero sí es verdad que "le ha cambiado la vida".

"Nunca pensé que llegaría a ser una ‘chica Bond’, y lo he sido; nunca pensé que llegaría a ser Marilyn Monroe, y lo he sido. Me limito a disfrutar de lo que me está pasando porque soy consciente de que, incluso si el éxito me sigue sonriendo, jamás volveré a vivir un momento como este", ha añadido.

Con Blonde, sigue la moda de producir biopics de artistas que tuvieron una vida tormentosa, como la propia Marilyn o Elvis Presley.