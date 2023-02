Qué fue de Cora, la niña con la que baila Jack en 'Titanic'

Es indudablemente una de las historias más famosas del cine del último siglo. El hundimiento del trasantlántico RMS Titanic dio lugar en la ficción a una romántica historia de amor entre una joven de alta sociedad y un humilde buscavidas. Todavía hoy se sigue debatiendo sobre si Jack hubiese sobrevivido al lado de Rose en la tabla de madera que le salvó la vida a ella tras el choque con el iceberg.

Este 2023 se cumplen 25 años del estreno de la que a día de hoy es la tercera película más taquillera de la historia del cine, solo superada en venta de entradas por Vengadores: Endgame -segundo puesto- y Avatar, también de James Cameron, que se corona en el pódium.

25 años es también la edad máxima que han tenido las últimas parejas de Leonardo DiCaprio. El actor, que acumula un abultado historial amoroso, no quiere parejas que tengan más de esa edad. Según su entorno más cercano, rehúye del compromiso y las prefiere jóvenes porque en teoría no proyectan un futuro a su lado. Él tiene 48 años.

Con este contexto interiorizado, ha sido el periodista Juan Sanguino es el que ha reparado en que Cora, la niña que baila con Jack en los camarotes de tercera clase del Titanic, sería ahora demasiado "mayor" para cumplir los requisitos del intérprete.

Un golpe de realidad que nos ha hecho preguntarnos qué fue de la joven que dio vida a aquella pequeña pizpireta que bebía los vientos por el joven Jack. "Pero tú sigues siendo mi favorita", le dice Jack cuando la deja para continuar su bailes con Rose.

Alex Owens-Sarno tiene ahora 34 años

Tenía nueve años cuando se puso en la piel de Cora para Titanic. Su nombre real es Alex Owens-Sarno y ya ha cumplido los 34.

El boom mundial de la película provocó que el planeta la reconociese de un día para otro, así que sus padres, naturales de San Diego (California), decidieron alejarala de los sets de rodaje para que viviese una infancia y una educación más habitual y rutinaria.

No fue hasta años más tarde cuando retomó la interpretación y consiguió varios papeles en cine y televisión.

Ha participado en proyectos como A Closer Walk with Thee (2017), Enjoy the View (2017), Let's Get Physical (2020) o Ghostbusters of Casablanca (2020), que pasaron un tanto desapercibidos para crítica como el público. También se ha subido a las tablas del teatro con la obra An Excuse To Behave Badly.

Aunque en el montaje final de la película de James Cameron no se ve cómo termina la historia de Cora, en las escenas eliminadas sí se puede comprobar que tanto la pequeña Cora como su familia mueren durante el hundimiento. Lo hacen encerrados en el ascensor mientras intentan salvar su vida, igual que la gran mayoría de pasajeros.