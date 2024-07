Qué fue de María José Cantudo: la enfermedad que sufrió y sus parejas

La carrera de María José Cantudo siempre se ha relacionado con el cine del destape al ser la protagonista del primer desnudo integral del cine en España. La de Andújar, nacida en el año 1951, mostró su cuerpo en la película La trastienda, dirigida en 1975 por Jorge Grau, convirtiéndose en la pionera en nuestro país, ya que la dinámica habitual era producir dobles versiones, es decir, grabar dos veces los largometrajes: una versión sin contenidos subidos de tono para España y otra menos pudorosa para el extranjero.

Sin embargo, la actriz ha mantenido un papel público discreto durante los últimos años, seleccionando los programas y eventos en los participar y, sobre todo, recordando cómo fueron aquellos entre los rostros más destacados del cine y cómo se encuentra en la actualidad.

Un malestar sobrevenido

Hace apenas unos meses, María José Cantudo pasó por el programa de Antena 3 Ahora Sonsoles para explicar el gran momento en el que se encuentra actualmente, aunque también tuvo a bien recordaro los difíciles momentos de salud que ha experimentado.

La artista y empresaria relató cómo todo empezó con un medicamento nuevo. "No me vino bien y me dio de todo", derivando la situación en la aparición de trombos en las piernas y problemas en los pulmones durante alrededor de tres años, agravándose la situación con el contagio por covid. "Me dejó totalmente paralizado el cuerpo, en una sillita de ruedas", explicó.

Sin embargo, tras dar con el médico adecuado, todo cambió en la salud de María José Cantudo. "Me operaron y, desde entonces, ni un dolor de espalda, ni un calmante. Aquí estoy, pero lo pasé muy mal... Ha sido muy doloroso para mí, pero se acabó", añadió muy satisfecha. "He recuperado a la Cantudo, que estaba sin ganas de salir adelante. He conseguido estar contenta y feliz", destacó.

Manolo Otero, su primer amor

La actriz contrajo matrimonio con el actor y cantante Manolo Otero en 1973, siendo una de las parejas más bellas del momento en España. De hecho, fruto de esta relación nació Valerio Lazarov, único hijo de María José Cantudo, y parte de su carrera, ya que de la mano de su marido vino su papel en el programa de variedades ¡Señoras y señores!

Sin embargo, la pareja se divorció en 1978 ante la falta de sintonía que padecían. Tal y como escribió el periodista Manuel Román en Libertad Digital, las diferencias en las dinámicas laborales de ambos hicieron que Otero se sintiese solo a pesar de estar casado con la actriz, terminando por apagar la llama.

Pedro Ruiz

La pareja formada por María José Cantudo y el presentador Pedro Ruiz fue una de las más retratadas de principios de los años 80. Una relación que proyectada un nivel de estabilidad que lelvaron a algunas publicaciones incluso a especular en torno a una posible boda.

Sin embargo, no se llegó a celebrar ningún tipo de enlace ya que la actriz decidió poner fin a la relación. "Había algo que se interponía entre nosotros", explicó en una comida con medios de comunicación replicada por el diario ABC. Unas palabras que rápidamente fueron interpretadas como problemas de fidelidad por parte de su entonces pareja.

Enrique Cornejo

El productor teatral Enrique Cornejo ha sido la última pareja conocida de la actriz, quienes mantuvieron una relación durante los últimos años 90 y comienzos de los 2000. Cornejo, vinculado profesionalmente con Cantudo, ha sido uno de los grandes apoyos con los que ha contado la artista durante su carrera, al producir diferentes obras y espectáculos de su mano.

Un vínculo que, a pesar de romperse en el plano sentimental hace años, aún se mantiene vivo gracias a la fuerte amistad que les une y a su perrita Carlota, un pequeño caniche al que era habitual que ambos paseen en compañía. De hecho, incluso se llegó a especular con una posible segunda oportunidad cuando, en 2012, se fotografió a ambos en una clínica veterinaria. Unos rumores a los que rápidamente salieron al paso los protagonistas y Mamen Díaz, entonces pareja del producto, como recogió Vanitatis.