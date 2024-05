Quién es DePol, el cantante que acompaña a Julia Medina en 'Tu cara me suena'

Pol Gutiérrez, más conocido como DePol, pertenece a la nueva oleada de artistas jóvenes y con 22 años ya se ha convertido en un artista muy sonado en España.

Ahora salta a la televisión como invitado de Tu cara me suena de la mano de la concursante Julia Medina, quien cuenta con el artista para el reto de la gala 7: ambos imitarán a Joe Jonas y Demi Lovato respectivamente en la canción This is me, original de la película Camp Rock.

DePol, en apenas un par de años ha conseguido 1,6 millones de oyentes en Spotify con canciones como Quién diría, Qué bonita e Ibiza.

Pero el joven no ha dejado el resto de aspectos de su vida para dedicarse plenamente a la música, pues compagina su pasión con la universidad, donde estudia Publicidad.

Sus orígenes en la música

El joven catalán comenzó en la música con 12 años, cuando empezó a tocar la guitarra de forma autodidacta por aburrimiento. Poco a poco se fue lanzando a cantar mientras tocaba, y de ahí pasó a probar otros instrumentos como el ukelele y el piano.

Fue en 2018 cuando DePol comenzó a componer, y en 2019 probó suerte en un concurso musical. A partir de ahí, su trayectoria ha ido cuesta arriba.

En poco tiempo el catalán ha conseguido varios galardones por su música, la cual puede ser considerada como un soplo de aire fresco en el panorama musical. El joven ha demostrado su talento innato con su faceta como cantautor.