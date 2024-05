Quién es Pino D'Angiò, el cantante italiano al que imita Juanra Bonet en 'Tu cara me suena'

Detrás del nombre Pino D'angiò, que viene como seudónimo de Giuseppe Chierchia, se encuentra un cantante italiano que fue muy reconocido en los años 80 por sus canciones de estilo pop.

En España la música del artista sonó principalmente por su tema en español ¡Qué idea!, de la canción original Ma quale idea, el cual se convirtió en todo un hit. Ahora, el presentador Juanra Bonet lo recupera imitándolo en Tu cara me suena.

El éxito internacional de ¡Qué idea!

Su sello de identidad es la voz ronca, que le llevó a destacar con su canción de éxito, Ma quale idea, incluida en el álbum Balla! (1980). El tema está compuesto por él mismo con el ritmo de Ain't no stopping us now de Mc Fadden & Whitehead.

Pino D'Angiò fue considerado el primer rapero funky de Europa, continente que fue conquistando poco a poco con sus canciones, las cuales fueron las más bailadas en los 80.

Además de haber lanzado 13 proyectos musicales entre LP y CD, Pino D'Angiò es también compositor, estando detrás de canciones de artistas como Raffaele Riefoli , Miguel Bosè y Mina.

Desde finales de los años 80, D' Angiò ha trabajado como presentador y productor de programas de radio y televisión en Italia, pero en otros países como España se le pudo ver a principios de los 2000 en una gira teatral como presentador de monólogos y canciones.

Actor de doblaje en películas de Woody Allen

La característica voz del cantante le ha llevado a ser actor de doblaje de películas de Woody Allen, como La rosa púrpura del Cairo y Broadway Danny Rose.

A sus 71 años, Pino D'Angiò todavía no ha dejado los escenarios y continúa actuando en directo tanto en Italia como fuera de sus fronteras. De hecho, de vez en cuando se deja ver también en televisión, como en el festival de San Remo.