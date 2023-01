¿Quién es Pepa Rus? Conoce a la actriz y humorista de 37 años

EN 'TU CARA ME SUENA'

Pepa Rus es Rocío Morón en Amar es para siempre, la serie de Antena 3 en la que la actriz y humorista gaditana de 37 años ha dejado a un lado la comedia para probar otros formatos.

La intérprete saltó a la fama como Macu Colmenero, la sobrina de Mauricio Colmenero en Aída, la comedia protagonizada por Carmen Machi y Paco León en la que interpretaba con Ana Polvorosa la famosa canción Lore Lore Macu Macu.

El tema fue uno de los grandes hits de la serie y de la propia actriz, que ha demostrado sus dotes para la canción en musicales como Un chico de revista o Historias de un karaoke y en el especial Reyes de Tu cara me suena.

Pepa Rus, en el cine y la televisión

Entre Aída y Amar es para siempre, Pepa Rus ha participado en otros tantos trabajos. Fue Berta en Maitena: estados alterados, Paquita en El tiempo entre costuras y la cuñada de Valeria en Veneno.

También ha trabajado en La que se avecina y ha debutado en el cine con La mula, la película protagonizada por Mario Casas y María Valverde por la que recibió una nominación a los Premios Asecan del Cine Andaluz.

A este currículo hay que sumar sus trabajos sobre las tablas como los musicales antes citados o el monólogo ¡Viva la Pepa!, que le llevó en 2022 de gira por España.

Los dos hijos y el marido de Pepa Rus

Pepa Rus compagina su carrera artística con su familia. La actriz está casada con Sergio, un policía municipal que conoció en un bar de copas hace 13 años cuando aún trabajaba en Aída. “No me reconoció porque es muy despistado”, cuenta al hablar de su chico, del que dices es su "mayor crítico". "Me apoya incondicionalmente en todo y me critica cuando lo tiene que hacer de forma constructiva", explicó en una entrevista con Diez Minutos.

Los dos se organizan al estilo Simeone —"partido a partido"— para que todo fluya en casa. "Tenemos un calendario en la nevera y cada semana nos planificamos con lo que haya. Contamos con la ayuda de los abuelos, aunque mi familia esté en Cádiz", añadió en esa misma entrevista para explicar cómo se gestionan para cuidar a sus hijos.

Pepa y Sergio son padres de Lola, de cuatro años, y Diego, que cumplió dos el pasado diciembre.

Compañera de Paloma Rocasolano

Antes de formar una familia, Pepa Rus compaginó su carrera como actriz con los estudios de Lengua y Literatura a través de la Universidad a Distancia (UNED).

En 2014 su paso por la universidad dio mucho que hablar cuando coincidió en una examen con Paloma Rocasolano. La madre de la reina Letizia se examinaba de una materia del Grado de Geografía e Historia, concretamente, de Historia Moderna de España I: 1469-1665, mientras que la actriz andaluza iba a un examen de lengua española.