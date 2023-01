Así es Nicolás Coronado: conoce al hijo de Jose Coronado, su novia y su pasión por pintar

Nicolás Coronado es Miguel Bosé en el especial Reyes de Tu cara me suena. El joven de 34 años es uno de los invitados al programa de Antena 3 donde se enfrenta al reto de imitar a su tío Miguel Bosé.

El cantante de Amante bandido es hermano de Paola Dominguín, la madre de Nicolás Coronado y pareja de Jose Coronado entre 1987 y 1989.

El actor y modelo, que nació es 1988, es el único de la pareja, que se separó cuando Paola Dominguín consiguió que el actor le confesase sus infidelidades. "Yo me lo busqué que me lo contara. Le pregunté cuarenta veces si me había puesto los cuernos y al final un día me lo dijo", contó la diseñadora y empresaria en un programa de televisión.

Las hermanas de Nicolás Coronado

Al terminar la relación, Paola Dominguín se casó con el músico Manuel Villalta, de quien se separó en 2009. Juntos tuvieron una hija, Alma Villalta, que ha continuado los pasos artísticos de la familia dedicándose al maquillaje profesional.

Alma es la hermana mayor de Nicolás, la pequeña es Candela Coronado Molina. La joven de 20 años es hija de Jose Coronado y Mónica Molina.

Su novia Natalia Moreno

Nicolás Coronado mantiene desde hace años una relación con la modelo, dietista y entrenadora de yoga Natalia Moreno. Se conocen desde 2018 y actualmente viven la segunda parte de su noviazgo.

En diciembre de 2020 el actor confirmó su soltería ante los medios, y confesó que su paso por MasterChef Celebrity 5 —quedó quinto de la edición—había hecho mella en su relación. "No terminamos solo por el programa, pero sí que es verdad que te tienes que centrar tanto en aprender, que tanto amigos, como pareja y familia quedan en segundo plano", contó el actor, que meses después retomó la relación.

En julio de 2021 volvieron a publicar imágenes juntos en redes y lo han seguido haciendo en los meses siguientes. El pasado diciembre, cuando acudieron al estreno de Avatar 2, Natalia le dedicó un bonito mensaje en Instagram. "Amar a una persona es ver toda su magia y recordársela cuando la olvide✨. Te veo. Veo tu alma, tu verdadera esencia, veo quién realmente eres 🙏🏻", escribió la joven.

Su debut con su tío Miguel Bosé

Nicolás Coronado es famoso por su familia y también por su trabajo como actor en series como No soy como tú, Tierra de lobos, Águila Roja o Valeria.

Su debut en la primera fue cuando tenía 22 años, mucho tiempo después de su debut como modelo. Siendo un niño posó junto a su tío Miguel Bosé para la imagen de portada de la canción Los chicos no lloran.

Después de este trabajo llegaron otros más. Nicolás Coronado ha desfilado para diseñadores como Francis Montesinos o firmas como Soloio o Fuentecapala.

Nicolás Coronado, un pintor llamado Lando

Más allá del modelaje y la actuación, Nicolás Coronado es también pintor.

Licenciado en Bellas Artes y Comunicación Audiovisual en la Universidad Europea de Madrid, reconoce que pinta para sentirse realizado. "Desde pequeño siempre he estado rodeado de mucho arte. Me parece el tipo de expresión más libre, la que nadie puede juzgar. En el arte todo es válido", contó en una entrevista con La Otra Crónica de El Mundo.

El joven define su pintura como "figurativa e impresionista". "Me gustan mucho los artistas que abordan el deseo espiritual. Si tuviese que elegir a un clásico, sería Rubens, y contemporáneo, Rhads Cheboha, pero la lista es interminable", contó en esa misma entrevista en la que explicó por qué firma como Lando y por qué pinta animales.

"Lando es el nombre del protagonista de una historia que escribí, un personaje valiente que dejó todo para perseguir sus sueños y se encontró con de seres poderosos detrás del mundo natural", añadió el artista, que pinta animales desde "los periodos de turbulencia juvenil".

"Cuando luchaba por ser dueño de mi mente y de mis emociones, siempre envidiaba a los animales, ya que les veía libres y capaces de alcanzar un estado de plenitud con mayor facilidad que los humanos", explicó.