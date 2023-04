¿Quiénes son los bailarines de 'Tu cara me suena 10'? Así es el equipo de Miryam Benedited

Los bailarines de 'Tu cara me suena' // José Irún

Con permiso de concursantes, jurado y presentador, el cuerpo de baile de Tu cara me suena ha ido acaparando protagonismo edición tras edición. Si las actuaciones de cada semana no serían posibles sin las clases de canto y afinación y sin la caracterización de maquillaje y vestuario, sin los bailarines recreando las correspondientes coreografías y llenando el escenario, las imitaciones no serían el espectáculo que son.

Myriam Benedited, la coreógrafa

Entre el grupo de bailarines hay caras que nos suenan porque las hemos visto edición tras edición. Además, algunos de ellos, fuera del plató, han formado parte de los espectáculos más famosos del momento y han acompañado a los cantantes de moda.

Es el caso de Myriam Benedited, coreógrafa del programa desde las primeras ediciones. Aunque no fue este el espacio de televisión que la dio a conocer al gran público: su participación en la serie Un paso adelante y su papel de profesora de baile de los concursantes durante cuatro ediciones en la academia de Operación Triunfo la convirtieron en una cara conocida de los formatos que buscan talentos en la televisión.

El nombre de la coreógrafa cobró especial protagonismo cuando fue jurado de la primera edición del Benidorm Fest al ser la señalada por los defensores de Rigoberta Bandini y Tanxugueiras por votar a favor de Chanel, la ganadora del certamen y que finalmente fue la tercera finalista en el Festival de Eurovisión de 2022.

Quiénes son los bailarines de 'Tu cara me suena'

Fran Coem

Junto a Myriam, también forma parte del equipo de veteranos Fran Coem —Fran Guerrero Mena es su verdadero nombre—. El bailarín es también cantante y ha lanzado varios temas en solitario. Además, en su canal de YouTube comenzó a ganar seguidores subiendo cada mes versiones de las canciones de más éxito del momento: Shallow de Lady Gaga y Bradley Cooper, Yo ya no quiero ná de Lola Índigo o Señorita de Shawn Mendes y Camilla Cabello, entre otros.

Josh Huerta

En el video de su canción Tu veneno, baby a Fran Coem le acompaña otro de los bailarines históricos de Tu cara me suena: Josh Huerta. Este actor y bailarín puede presumir además de haber formado parte del grupo que acompañó a Chanel en el escenario de Turín en el Festival de Eurovisión, donde SloMo quedó tercera, y de haberse subido al escenario junto a Rosalía en algunos de los conciertos de la gira Motomami.

Lourdes Guadalupe

Otra de las bailarinas que se ha afianzado en el programa es Lourdes Guadalupe, quien en marzo del pasado año celebró diez años en Tu cara me suena. “Gracias por esta gran oportunidad que he vivido durante 10 años!!! Nadie lo sabe, es muy difícil de explicar… Soy muy feliz!”, posteaba inició de la edición número 9 del talent show.

De origen canario, Guadalupe inició su carrera en el mundo de la tele como concursante de la tercera edición de Fama, ¡a bailar! donde fue la segunda. Ahora, compagina las horas de grabación en la tele con su trabajo como coreógrafa y directora artística del espectáculo teatral Gatsby Barcelona.

Borja Rueda

Fue en la tercera temporada del programa cuando Borja Rueda llegó al equipo y pronto se convirtió en uno de los bailarines más destacados.

Fuera del plató, Rueda es un reconocido coreógrafo y director creativo que ha trabajado junto a Antonio Banderas en Company El Musical, se ha convertido en una de las piezas clave en los espectáculos y videoclips de Ana Mena y más recientemente ha sido el elegido para coreografiar Showriano, el programa que la presentadora de Cuerpos Especiales, Eva Soriano, conduce en Movistar+.

Yanira Ruiz

Una de las mejores amigas de Borja Rueda dentro del equipo es Yanira Ruiz, otra de las veteranas bailarinas de Tu cara me suena.

Amante del yoga, madre de un bebé de poco más de un año, ahora vive volcada en su hijo y ha frenado un poco su carrera, que le había llevado a trabajar en el Circo Price o con artistas como Carlos Baute y Luis Fonsi.

Ana Acosta

Otra de las chicas del grupo, Ana Acosta, irrumpió en el universo de Tu cara me suena en la cuarta edición, volvió en la novena y se ha convertido en imprescindible en la décima.

Además de bailarina es actriz y no hay estilo de danza que se le resista; incluso la podemos ver bailar flamenco en el videoclip de la canción Guaynaa, de India Martínez y El Payo. Acosta, que ha participado en otros famosos programas como La Voz, Operación Triunfo y Got Talent, también forma parte del equipo de Agoney, junto a Marc Montojo, novio del cantante que también trabajó Tu cara me suena en ediciones anteriores y que fue el encargado de entregarle el premio al tinerfeño cuando se proclamó ganador el pasado año.

Hriso

Todos los anteriores también comparten escenario con Hriso, otro de los bailarines con los que el programa cuenta edición tras edición.

De origen búlgaro, fue un gimnasta de élite en el pasado y llegó a colgarse la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de gimnasia aeróbica. Además, ha conseguido hacer realidad su proyecto como cantante y ya ha lanzado dos temas: Cobarde y Scoop.