Cómo está la clasificación de 'Tu cara me suena' antes de la gala 4

Tu cara me suena 10 se pone cada vez más interesante. Después de tres galas, ha quedado claro que los nueve concursantes están dispuestos a todo por hacerse con la máxima puntuación con sus actuaciones y colocarse en los primeros puestos de la clasificación general.

El ranking lo lidera Jadel desde la gala 2 cuando consiguió conquistar a público y jurado convertido en Axl Rose, líder de Guns N' Roses, interpretando Welcome To The jungle.

Le pisa los talones Miriam Rodríguez, que no ha ganado ninguna gala pero ha seducido en todas y tiene sólo un punto menos que Jadel. Quedó segunda en la gala 1 convertida en Camila Cabello, fue segunda también en la gala 2 como Nil Moliner y fue tercera al ser Cher en el tercer programa.

El top 3 lo cierra Merche, a solo dos puntos de Jadel y uno de Miriam. ¡Está la cosa muy apretada!

La tabla también está ajustada por abajo. Hay empate de Susi Caramelo y Agustín Jiménez en los puestos 8 y 9 y con 31 puntos cada uno.

Así está la clasificación de 'Tu cara me suena'

1. Jadel: 63 puntos

2. Miriam Rodríguez: 62 puntos

3. Merche: 61 puntos

4. Alfred García: 56 puntos

La clasificación está ajustada por arriba, por abajo e incluso por el medio... ¡y esto no ha hecho más que empezar!