Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Supremme de Luxe, Josema Yuste, Pastora Vega y Óscar Pereiro

Como es habitual, Pasapalabra va cambiando de invitados cada semana. En esta ocasión, Supremme de Luxe, Josema Yuste, Pastora Vega y Óscar Pereiro estarán durante los próximos días en el famoso concurso de Antena 3. Si no les conoces, quédate para descubrirlo.

Supremme de Luxe

Se constituye como una de las drags Queens más famosas de España, conocida por presentar Drag Race España, formato de Atresplayer. Comenzó con 13 años en el teatro, tal y como contó en Zapeando. Poco a poco se ha ido labrando una trayectoria vinculada al mundo del espectáculo, encaminándose hacia el teatro y actuando en diversos locales de Madrid.

En lo que respecta su carrera musical, en 2012 lanzó su álbum Ahora Yo a lo que le han seguido numerosos singles como Fiebre, Llévame al Cielo o Fuego. En televisión tiene un recorrido amplio con formatos como Reinas al Rescate o Tu Cara Me Suena. Supremme de Luxe se constituye como el alter ego de Daniel Blesa.

Josema Yuste

A muchos os sonará de los años 70 cuando se dio a conocer en el dúo Martes y Trece. En los últimos años, hemos podido ver al cómico madrileño en obras como Sé infiel y no mires a quién (2019), El aguafiestas (2021) y Que Dios nos pille confesados (2023). En lo que respecta a su lado más personal, se sabe que su pareja se trata de la azafata María José Vázquez con quien contrajo matrimonio hace más de 30 años. Ana, Alejandro y Jaime son los hijos de la pareja que, aunque no se han dedicado a la televisión, han estado presentes en las revistas del corazón. Josema y María José son abuelos de dos nietos.

Pastora Vega

La actriz y presentadora debutó en la serie de televisión Los pazos de Ulloa y desde entonces la hemos podido ver en diferentes formatos como Amanece, que no es poco, Casas de fuego,El chevrolé o Palacio Estilistas. También la hemos podido ver en series como Brigada central II: La guerra blanca, Cuéntame cómo pasó, Bandolera, Gran Reserva, Velvet, El Ministerio del Tiempo y Sin huellas.

Óscar Pereiro

Natural de Pontevedra, Óscar Pereiro se trata de un ex ciclista, conocido, entre otros motivos, por ganar el Tour de Francia en 2006 tras la descalificación de Floyd Landis por dopaje. En 2010 se retiró del ciclismo profesional, probando suerte como comentarista deportivo y participa en El Chiringuito.