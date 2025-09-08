Supremme de Luxe: "En esta temporada de Drag Race el corazón es muy importante y no es metáfora"

Supremme de Luxe es una invitada premium en Cuerpos especiales. Este lunes ha sido su sexta visita al morning de Europa FM al que ha venido a presentar la quinta temporada de Drag Race España, que se estrena el domingo 28 de septiembre y de la que ya conocemos a las 12 participantes.

"Una cosa que se puede decir y que te va a hacer volar la peluca es que ha aumentado el premio. Esto hay que ponerlo en valor porque somos un programa de plataforma, cinco temporadas en una plataforma ya es, pero el premio ha pasado de 30.000 euros a 50.000 euros", ha contado a Eva Soriano y Nacho Garcíasobre lo que se viene. "El que gane se lleva un dinerito..."

La presentadora tiene muchos motivos por los que alegrarse después de tantos años en ATRESplayer y uno es la forma en que se ve el programa. "Lo que nos encanta de Drag Race son las quedadas", ha confesado. "La gente queda muchísimo para ver el programa y para nosotros que lo hacemos es muy reconfortante. Ahora que estamos en una era tan digital, un programa que se emite por plataforma, que se ve mucho en móviles, que la gente quede para verlo en el momento con todo lo que implica", ha reflexionado.

Drag Race España vuelve con Ana Locking y Los Javis, que regresan con la intención de ser lo más justos posible y sabiendo que la persona que recibe la crítica "no va a estar de acuerdo". "Yo lo entiendo perfectamente porque has puesto ahí tus ilusiones, tus cosas y tu todo, pero por lo menos cuando te vas que sepas por qué te has ido. Aunque no estés de acuerdo pero yo te lo justifico", ha añadido Supremme de Luxe, consciente de que cada concursante puede hacer lo que quiera con estas opiniones.

Experiencia como juez tiene Eva Soriano, que fue jurado en 2023. "Estaba como en un parque temático", ha recordado Supremme sobre la ilusión de la presentadora, gran fan del formato.

Los cambios de la temporada de Drag Race

La nueva temporada de Drag Race España llega con un premio mayor y cambios en la mecánica, que la presentadora del formato no ha querido desvelar.

"En los 10 primeros minutos de la temporada entenderéis que es una temporada en la que el corazón es muy importante, va a estar latiendo todo el tiempo", ha dicho para luego añadir que "no es metáfora".

El show de Supremme de Luxe en el Teatro La Latina

Al estreno de Drag Race España el domingo 27 de septiembre se suman otras dos fechas clave para Supremme de Luxe, que el viernes 26 y el sábado 27 estará en el Teatro La Latina con su espectáculo Intimísimo.

"Me he venido arriba y he añadido fecha aunque ahora no sé yo", ha dicho a Eva y Nacho para luego explicar de qué va a su espectáculo en el que el público es protagonista. "Es este sitio en el que tú puedes venir y contar todas tus cosas y yo te voy a dar una respuesta en forma de canción. ¿Por qué? Porque las travestis ya hemos pasado por todas las cosas", dice en el vídeo promocional.

La drag reconoce que tiene facilidad para que la gente le cuente su vida y se define como coordinadora de intimidad de la vida. "Todos vamos con tara y digo que seleccionamos los casos más intensos", ha explicado contando que siempre las historias más negativas. "Si te dice algo bueno, dices 'no me lo creo', algo hay que rascar ahí", ha señalado la presentadora que se ha despedido de Eva y Nacho cantando.