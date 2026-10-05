Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Elisabeth Reyes, Eduardo Navarrete, Esmeralda Moya y Miquel Fernández

“¿Tú me vas a dar la pista a mí?”: Roberto Leal flipa con el cambio de papeles de Ana Ruiz en Pasapalabra |

Pasapalabra renueva a su plantel de invitados con la entrada de octubre, y esta vez son diseñadores, actores y modelos quienes llegan para apoyar al equipo naranja y el equipo azul. ¡Te contamos quiénes son!

Qué mejor manera de afrontar octubre que con nuevos invitados en Pasapalabra. Durante tres programas llegan famosos de renombre de distinto ámbito a darlo todo con los concursantes del espacio más divertido de Antena 3.

Esta vez son personalidades del mundo de la moda y actores quienes aterrizan en el concurso presentado por Roberto Leal. ¡Te contamos quiénes son!

Eduardo Navarrete

Eduardo Navarrete es uno de los diseñadores más mediáticos de nuestro país. Nacido en 1994 en Bigastro (Alicante), Eduardo mostró desde joven una pasión desbordante por la moda y el espectáculo. A los 17 años, se lanzó al mundo del drag, actuando en locales nocturnos, lo que le llevó a conocer a figuras como La Terremoto de Alcorcón. Esta etapa fue su trampolín hacia el diseño, llevándolo a estudiar en IDEP Barcelona y, posteriormente, a dedicarse a ello de forma profesional. Tiene su propia firma de moda y fundó 15 Segundos, una agencia dedicada a apoyar a jóvenes diseñadores en su camino en la industria.

Eduardo Navarrete | Jose Ignacio Viseras / GTRES

Esmeralda Moya

La actriz y modelo Esmeralda Moya Cañas (40 años) ha participado en algunas series de televisión de relevancia como Los protegidos, 90-60-90, diario secreto de una adolescente, Ciega a citas y Tierra de lobos. En el modelaje, ha participado en múltiples campañas y revistas nacionales e internacionales. Por otro lado, ha actuado en películas como Clara no es nombre de mujer y Solo Química y en obras de teatro como Te elegiría otra vez.

Esmeralda Moya en la premiera de 'Padre no hay más que uno 5' | Gtres

Elisabeth Reyes

Miss España en 2006 y modelo española para multitud de marcas, con 20 años abandonó sus estudios para presentarse al certamen de Miss Málaga, cuya victoria le llevó a competir por el cetro a nivel nacional. Gracias a estos certámenes, ha modelado en desfiles por toda España, además de participar en programas como Mira quién baila, Splash! Famosos al agua y Expedición imposible.

Elisabeth Reyes asistiendo al bautizo del hijo de Cayetano Rivera | Getty Images

Miquel Fernández

Como bien indica Miquel Fernández, es "padre, actor y cantante en este orden". Su talento no se limita a sus actuaciones en series como Perdiendo el juicio, Mar de plástico o Fariña, si no que también se atreve con musicales como Hoy no me puedo levantar, We Will Rock You y Jesucristo Superstar o como vocalista junto al cineasta Hugo Martín Cuervo, con quien es habitual verle compartir escenario.