Raül Refree publica un adelanto de la banda sonora de 'La bola negra'

La espera ha terminado, al menos parcialmente. Una semana después de la llegada de La bola negra a las salas de cine en España, el productor y compositor de su banda sonora, Raül Refree, ha publicado una primera parte de la banda sonora original de la película.

Un lanzamiento que reúne seis piezas de La bola negra -Las tres, Las cinco, ¡Qué escapa!, Tren e incendio, Fuegos y bengalas, Mira que nos acechan-, a las que habría que añadir La Nieve, la canción interpretada por Guitarricadelafuente, que también protagoniza el largometraje.

Sin embargo, muchos de los fans de la película y su música no han tardado en hacer mención en redes sociales al lanzamiento, preguntándose por qué no se han publicado algunas de las canciones más famosas de La bola negra. Tal es el caso de Soldadito español, interpretada por Judeline junto a Refree, que ha cosechado muchas alabanzas de la crítica y el público, la versión de La leyenda del tiempo de Camarón de la Isla creada por el productor y Pablo Lluch o la Seguiriya de los valientes de María Terremoto.

Unas preguntas que ha sido el propio Refree quien se ha encargado de aclarar que este anuncio se limita únicamente al adelanto, emplazando a los fans al 16 de octubre, cuando se publicará el álbum completo en el que se incluirán todos los temas que se han echado en falta.

No es de extrañar el nivel de expectación que se tiene en torno a esta banda sonora, ya que Raül Refree podría ser uno de los nominados de la próxima edición de los premios Oscar por su rol como compositor en La nieve de Guitarricadelafuente, que podría ser una de las candidatas alzarse como Mejor Canción Original.