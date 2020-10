Los reproches del párroco de Valdepeñas a sus feligreses por el poco dinero que dan: "Que yo me calle no quiere decir que sea tonto"

Miki Nadal nos ha traído el vídeo viral protagonizado por Emilio Montes , párroco de la Iglesia de Valdepeñas. El cura no tiene ningún problema en meterles un buen rapapolvo a los feligreses que han acudido a misa por el poco dinero que están donando para la obra de la Iglesia: "Que yo me calle no quiere decir que sea tonto".

Emilio Montes, párroco de Valdepeñas, no se calló todo lo que pensaba sobre sus feligreses en la misa del pasado domingo.

"La semana que viene inauguramos la obra y nadie me ha preguntado cuánto ha costado. Eso es un tema tabú. Pero es que nadie me ha preguntado cuánto falta por pagar", empezaba su discurso asegurando que la obra de la iglesia había costado 1 millón 100.000 euros.

El párroco se quejaba sobre la poca aportación de los feligreses, asegurando que hay algunos que llevan años donando 6 euros al mes. "Y yo les he hecho la trampa diciéndoles 'Ah, ¿eras tú la que me dijiste que le subiera a 10?' Así, haciéndome el tonto. 'No, no, yo estoy muy conforme con los 6'", reprochaba.

Durante 10 minutos de monólogo, Emilio tiene para todos sus feligreses. "Los dos que son funcionarios y cobran 1.900 euros al mes".

"Hay gente que se ha borrado porque se ha quedado sin trabajo. Pues yo eso lo entiendo. Hay gente que se ha borrado porque se ha muerto, pues también lo entiendo", continúa mezclando humor con indignación.

"Cómo se puede tener la cara tan dura, que yo me calle no quiere decir que sea tonto", prosigue muy enfadado por la falta de interés de los devotos.