"Te reviento, retrasado": María Pombo, Laura Escanes y Juan del Val, frente a sus 'haters'

Insultar o criticar a alguien escudándose en el anonimato que ofrecen las redes sociales es algo muy fácil. Por este motivo, lamentablemente, muchos personajes conocidos reciben a diario mensajes de odio sin ni siquiera saber quién es la persona que los emite.

¿Pero qué ocurriría si tuvieran a esas personas de frente? Esto es lo que ha hecho El Hormiguero, reuniendo a algunas personas que han criticado a Juan del Val, María Pombo y Laura Escanes. En un primer momento, han leído en voz alta algunos de esos mensajes, sin saber que el objetivo de sus insultos se encontraba en la habitación de al lado.

Después, María, Laura y Juan han entrado en la sala donde se encontraban sus haters para que estas personas les expliquen el motivo de su odio. Automáticamente la actitud de todos los haters ha cambiado en cuanto los han visto entrar por la puerta y han intentado, con mayor o menor éxito, excusar sus comentarios.

"¿Llamarme 'mala persona' no te parece un poco fuerte? Casi sin conocerme", le pregunta Juan del Val a uno de sus haters, que reconoce que se ha pasado con su comentario. Otro hater, escribió "Te reviento, retrasado, gilipollas", a lo que luego reconoció que no sentía ningún odio hacia el colaborador de El Hormiguero.

"Estoy viendo vídeos de María Pombo y es que no se puede ser más tonta", le lee una chica a María, recordando uno de los tuits que puso en su contra. "Me lo dices ahora y me río, pero en ciertas ocasiones me he ido a la cama llorando", le responde la influencer, para dejarle claro el daño que pueden hacer este tipo de comentarios.

"Está feo poner una foto con tu abuelo para promocionar tu disco", escribió un chico sobre Laura Escanes junto a una foto de ella con Risto Mejide, a la que luego no le ha querido reconocer que se refiriese a su marido.