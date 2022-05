Nuria Roca revela las claves del éxito de su matrimonio con Juan del Val después de 21 años juntos

Mucho se ha comentado sobre la relación de Nuria Roca y Juan del Val. Forman una de las parejas televisivas más conocidas, pero la cosa no queda ahí. Desde que comentaron que mantenían una relación abierta, mucho se ha especulado sobre si se guardan fidelidad o no.

Participan juntos en la tertulia del El Hormiguero con Pablo Motos en Antena 3 y en laSexta la presentadora maneja su propio programa, La Roca, donde su marido tiene una sección. Fue precisamente en este espacio donde aclararon los términos de su relación.

"Pablo Motos te preguntó en El Hormiguero si éramos una pareja abierta y dijiste sí", le decía del Val a su mujer hace unos meses en el mencionado programa. "Dije sí y lo maticé. Y a nadie le intereso mi matiz", aclaraba ella.

Nuria Roca se cambia de look y Juan del Val se deshace en halagos: "Me encanta como le queda" // antena3.com

¿Tienen una relación abierta o no?

Juan del Val y Nuria Roca tienen su propio concepto de infidelidad interiorizado y lo que para una pareja normal sería un escándalo o una deslealtad, para ellos forma parte de su vida cotidiana.

"A mí la infidelidad siempre me ha parecido una cosa absolutamente normal. Lo que me da muchísima pereza es la fidelidad como concepto. La fidelidad es una opción como otra cualquiera, pero que las parejas se basen en ese pilar que no sé muy bien lo que es....", decía del Val en La Roca.

Rápidamente, Nuria interrumpía a su marido. "La gente va a pensar que le eres infiel a tu pareja. "A mí me da igual lo que piense la gente. La fidelidad me da exactamente igual", respondía él.

Las claves del éxito de su matrimonio

En una entrevista para la revista Hola, la presentadora ha analizado algunos aspectos de su matrimonio para intentar encontrar la clave del éxito de su relación con el escritor.

Llevan 21 años casados y aunque pueda parecer que el paso del tiempo les ha pasado factura, todo lo contrario. "Solo sé que estoy con la persona con la que quiero estar y tengo la suerte de que él quiere estar conmigo. Creo que es importantísimo gustarse. Quererse es muy fácil y gustarse es muy difícil. Que después de tantos años nos sigamos gustando es maravilloso. Luego, admirar a la persona, respetarla y pasarlo bien", asegura la presentadora.

El deseo y la atracción son fundamentales a la hora de mantener viva llama de la pasión. Lo que más le gusta de él es "su mirada" pero no lo único. "Luego, cuando ríe, su ironía... Y tiene unos brazos preciosos", añade.

Además, a la presentadora le encanta que entre ellos siga existiendo una complicidad y una intimidad especial, basada en la absoluta sinceridad. "Cuando me ve guapa, me lo dice. Y me gusta mucho escucharlo porque sé que es verdad. Si no, no me lo dice.

Por último, la admiración mutua es otro de los pilares básicos para que una relación tenga éxito y sea estable y duradera. "Es la persona más resolutiva que he visto en mi vida… Y la menos perezosa. Todo es bueno. Luego, ¿algo negativo? Como buena persona que todo lo hace de forma inmediata, es impaciente y todo lo quiere para ya. Pero eso te pone las pilas", termina.