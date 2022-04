El pasado fin de semana tuvo lugar en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid Suavefest, el festival de música organizado por María Pombo que contaba con artistas como CNCO, Juan Magan, José de Rico o King África.

La venta de entradas para esta edición fue todo un éxito, agotando la de pistas y haciendo prácticamente sold out en las de grada. Miles de personas disfrutaron del evento, aunque algunas otras no lo pasaron nada bien, y así lo hicieron saber en redes sociales.

Una parte importante del público que estaba en pista —las entradas más caras— empezó a quejarse porque no podían ver bien el escenario y se sentían agobiados por las aglomeraciones que se estaban creando.

María Pombo, que estuvo atenta a las quejas en todo momento, reubicó a los afectados a unas gradas VIP para que pudieran disfrutar de las actuaciones sin agobios. Sin embargo, al día siguiente quiso disculparse por lo sucedido a través de un vídeo en Instagram Stories: "Soy consciente de que hubo un grupo de gente que estuvo agobiada, yo estaba constantemente al móvil para ver cómo lo estabais pasando y mirándoos y bueno gracias a Dios pudimos reestructurar a esa gente que se estaba agobiando, moverlos a palcos, a gradas... Y sé que al final salió todo bien pero no salió tan bien como yo querría".

la influencer ha asegurado que no volverá repetirse una situación similar, y que el error que cometieron fue pensar que la pista era el mejor sitio para disfrutar del festival, deshabilitando algunas de las gradas que luego resultaron ser mejor sitio. "Sé que muchos tenéis confianza absoluta en mí y no me gusta que haya nadie decepcionado. Estuve muy agobiada, lloré", ha añadido.