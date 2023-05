'Ricky Martín, el perro y la mermelada': qué pasó realmente en 'Sorpresa, sorpresa'

Ricky Martín es el protagonista de la mayor leyenda de la historia de la televisión española. El 5 de febrero de 1999, y los días siguientes, el cantante puertorriqueño llenó portadas de revistas y fue protagonista de numerosos debates por lo que supuestamente había ocurrido con él en el programa de Concha Velasco Sorpresa, sorpresa.

Y decimos supuestamente porque todo el mundo conocía a alguien que había visto sus imágenes, pero nadie las había visto realmente de primera mano. Se convirtió en el primer gran bulo español.

¿Qué pasó realmente aquella noche? ¿Se emitieron las imágenes? ¿Se censuraron? ¿O es que nunca llegaron a existir?

Todas esas respuestas tendrán respuesta en el programa Ricky, el perro y la mermelada de Mamem Mendizábal, que se emitirá el domingo 7 de mayo en laSexta y cuyo primer tráiler ya ha visto la luz.

El tráiler de Ricky, el perro y la mermelada aclara las primeras dudas sobre este gran bulo.

¿Qué pasó con Ricky Martín en Sorpresa, sorpresa?

Lo que ocurrió aquella noche fue que Rody Aragón había ido a casa de una fan de Ricky Martín para darle una sorpresa y presentarle al cantante, que se mantenía escondido en el armario.

La chica no sabía que su habitación y toda su casa estaban llenas de cámaras y micros, así que en un momento se puso mermelada en sus genitales y, a continuación, llamó a su perro que se llamaba Ricky. El perro empezó a lamerle la mermelada...

¿Existen las imágenes? ¿Quién las vio?

Todo el mundo vio las imágenes, dijeron entonces. Sin embargo, hoy el mensaje ha cambio y quien las vio fue un conocido.

El psicólogo Javier Urra dice en el tráiler del programa que él sí las vio. "Yo en toda mi carrera profesional no me he encontrado con otro hecho tan terrible...", añade..

Mamem Mendizábal también asegura que ha visto imágenes. Isabel Gemio, quien también presentó el programa, defiende que es un misterio del que nunca se sabrá la verdad.

¿Cómo reaccionó Concha Velasco, presentadora de Sorpresa, sorpresa?

Concha Velasco vivió uno de los momentos más complicados de su carrera y así se lo contó a Ana Rosa Quintana, en aquel momento presentadora de Sabor a ti.

La actriz y presentadora llegó a negar todos los rumores en el programa de la siguiente semana. "Hemos sido víctimas de un bulo", afirmó tajante.

"Durante los últimos días se ha hablado mucho de este programa, pero no por los motivos que todos hubiéramos deseado. Hemos sido víctimas de un bulo. Nos han atacado en una especie de locura colectiva, un ataque en el que se hablaba de algo que nunca ocurrió y de protagonistas que nunca han existido. Se ha hablado mucho de eso y nosotros queremos hacerlo hoy, si ustedes me lo permiten, diciendo solo tres palabras. Todo es mentira", afirmó la presentadora, que recibió un sonoro aplauso del público.

¿Qué pasó realmente? ¿De dónde salió el bulo? El domingo 7 de mayo tendremos la respuesta en el programa Ricky, el perro y la mermelada.