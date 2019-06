Romeo Santos y su truco para que no le reconozcan en las discotecas: “Me pego a las chicas, me empujan"

Con 40.000 entradas vendidas de su nueva gira, quiso agradecer a “los romeristas” el apoyo que está recibiendo: "Hemos llegado al número uno en varios países con el nuevo álbum". Además, no dudó en enseñarle a la colaboradora Yibing a bailar bachata.

play

TRUCO PARA NO SER RECONOCIDO

Uno de los momentos más curiosos de la entrevista, fue cuando Pablo Motos le preguntó por un disfraz de león que llevó en Halloween: "Aprovechaste este día para salir de incógnito a la calle”. A lo que contesto que se trataba de una tradición: “lo hago todos los años".

"No solo me pongo una máscara, porque si no en los clubs me pedirían que me la levantara y me reconocerían. Lo que hago es que me pongo muchas cosas para que sea más difícil saber quién soy", añadía el cantante, "me meto en todos los clubes latinos a bailar bachata, merengue, salsa y de todo. Me pego a las chicas, me empujan", comentaba. Entonces Pablo Motos le preguntó qué hacía cuando ponen una canción suya: "Honestamente, cuando estoy en esos clubs es donde más disfruto mi música, en secreto".

play

ECHA DE MENOS EL ANONIMATO

Asegura que es por eso que se disfraza: “Si tengo un fin de semana entero, salgo dos o tres veces con distintos disfraces. Es una tradición hacer esto".

Romeo Santos invitó además a dos de sus fans que se encontraban entre el público, para que salieran y cantaran con él un tema de su nuevo disco, Utopía.