Sandra Golpe: su imitación de Amy Winehouse, su hijo David Tejera y su valentía al denunciar que fue víctima de una agresión sexual

Sandra Golpe deja las noticias Antena 3 Noticias para ser Amy Winehouse en Tu cara me suena . No es la primera vez que la oímos cantar, ya lo hizo con Pablo Motos en una visita a El Hormiguero . La periodista de 47 años es una gran amante de la música y una madre orgullosa de su hijo David. Lo curioso, dicho por ella misma, es que nunca tuvo instinto maternal.

Sandra Golpe creció escuchando a Camarón de la Isla, pero la periodista de 47 años prefería a Whitney Houston. Su primer disco fue de la cantante protagonista de El Guardaespaldas.

"Mis padres ni sabían quién era; es más, mi progenitora me dijo: '¿Quién es esa negra que grita?'. En el fondo me daba vergüenza porque entre mis amigas era la única que la conocía. Ellas eran más de Hombres G. Pero es que me gustaba todo de Houston: lo guapa que era, cómo cantaba... Me sabía todas sus canciones", contaba sobre sus gustos musicales en una entrevista en La Razón en 2017.

Seguidora también de Michael Jackson, Vetusta Morla, David Bowie o Alicia Keys, Sandra Golpe dice estar convencida de que "la música es el arte más elevado que puede expresar el ser humano junto con la poesía".

La periodista empezó a llenar su casa de música cuando era pequeña. A los Reyes Magos pedía "listas interminables, inmensas, de discos música y luego ya de CDs". "Mi familia se pasaba días enteros buscando esos títulos que a veces eran un poco raros, porque me encanta la música negra y no estaban muy acostumbrados ellos", contaba en una entrevista en Antena 3 en 2012. Se entiende ahora por qué ha decidido imitar a Amy Winehouse en Tu cara me suena.

El día que Sandra Golpe cantó las noticias

La imitación en TCMS no es la primera vez que Sandra Golpe se anima a cantar delante de las cámaras. Lo hizo antes en una visita a El Hormiguero en mayo de 2018.

En esa ocasión, Golpe no tuvo problema en unir su voz a la de Pablo Motos para cantar las noticias. El vídeo suma miles de reproducciones en YouTube y muestra el lado más cercano de la presentadora de Antena 3 Noticias.

Expareja de David Tejera y madre de un adolescente de 16 años

Sandra Golpe es madre de David, un adolescente de ya 16 años que nació en 2005. A él se refería en la entrevista anterior como el espejo en el que se mira. "Me sorprende con observaciones que me dejan helada. Es muy sensato", decía en 2017 cuando David solo tenía 12 años.

Es una madre entregada que no había pensando en la maternidad hasta que nació David. "Tenéis que ser padres, os lo digo yo, desde la experiencia. Yo no tenía para nada instinto maternal, pero luego me he dado cuenta de lo equivocada que estaba y de lo que me ha centrado a mí en la vida un hijo", confesó en otra entrevistas con Mirada 21 TV. "La suerte la tengo yo de tener ese niño, no mi hijo de tenerme a mí como madre", aseguró en esa misma charla.

David es hijo del también periodista David Tejera, expareja de Sandra Golpe. "El embarazo fue complejo y al final me separé cuando mi hijo tenía sólo unos meses", contó en una entrevista en El Mundo, en la que denunció que ser madre le penalizó en el trabajo.

"Ser madre me penalizó en el trabajo"

Feliz de ser madre, Sandra Golpe también es consciente de que ser madre le pasó factura en el trabajo, una realidad que viven hoy muchas mujeres.

Golpe, que trabajaba en ese momento en CNN+, contó que al regresar sufrió el parón laboral: "Me penalizó en el trabajo haber sido madre. Se crearon los informativos de Cuatro y, al surgir ese canal, desembarcaron muchos profesionales de Prisa, de manera que, cuando me incorporé, el puesto estaba ya cubierto. Mi situación laboral era peor cuando volví de mi baja por maternidad. Pero hemos avanzado".

Eso fue en 2005 y en 2008 fichó por Antena 3, cadena en la que lleva trabajando desde entonces. Es el rostro de las Noticias del mediodía.

Víctima de una agresión sexual

Igual que denunció la situación a la que se enfrentó al volver de su baja de maternidad, Sandra Golpe también denunció públicamente haber sido víctima de una agresión sexual.

En octubre de 2020 la periodista participó en Talento: el foro de las mujeres extraordinarias, donde compartió este difícil episodio que vivió cuando tenía aproximadamente 20 años.

Ocurrió cuando trabajaba en el turno de noche y llegaba a casa alrededor de la 1:30 horas. "Esa noche, iba más despistada y el portal de la casa no se cerró del todo. Estaba esperando el ascensor y entró un señor que pensé que sería un vecino [...] Cuando llegó al ascensor y fui a entrar, me empujó, me tiró contra el suelo, me ató, me puso un cuchillo en el suelo y me agredió sexualmente. Tuve la inmensa suerte de que hubo un ruido, cortó la brida y desapareció en la noche", reveló la periodista.

Al llegar a casa se lo contó a sus compañeros de piso, llamaron a la policía y fueron con ella al hospital.

Después de ese episodio, Sandra Golpe quiso cambiar de turno pero su jefa no se lo permitió. “Ella sólo me dijo que ya había hecho los turnos de los tres próximos meses y que se lo pidiera a otro compañero”, recordó.

Durante un año estuvo volviendo de trabajar en taxi por miedo. Por suerte, encontró en un compañero al mejor aliado: asumió su horario y la apoyó incondicionalmente acudiendo con ella a las ruedas de reconocimiento que hizo la Policía para encontrar al agresor. Hoy cumple condena en la cárcel de Soto del Real puesto que también abusó de más chicas.