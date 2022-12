Santiago Segura: sus inicios en el cine porno, su increíble bajada de peso y su familia

Si se piensa en actores de comedia españoles, evidentemente el primero que aparece es Santiago Segura, que a lo largo de los años ha demostrado con creces que es el rey del humor y lo demuestra una larga trayectoria y experiencia en este sector.

En su última aventura, se ha embarcado junto a Paz Vega, Leo Harlem y Paz Padilla y estrena su nueva película A todo tren 2.

La época de Santiago Seguro en el cine porno

A pesar de la posición que tiene Santiago Segura ahora mismo, lo cierto es que no empezó en el mismo lugar. Trabajó con compañías de teatro independientes, camarero e incluso de vendedor de libros a domicilio. Sin embargo, lo más llamativo de su juventud es que estuvo dentro del mundo del cine para adultos.

Fue guionista de cómics eróticos para la revista El víbora y también fue doblador en películas porno. En una de sus visitas a El Hormiguero, explicó: "La única salida profesional que tuve al principio fue el porno y dibujos animados. Hice dos o tres películas porno, de hecho. Las he intentado encontrar posteriormente, pero sin éxito".

"Doblaba a un fontanero, pero hay tantas con tramas así que es muy difícil de encontrar. Me acuerdo que una frase era '¿dónde está la avería, señora?' Pero claro, saber eso tampoco ayuda, pero así el público puede tratar de identificarme", dijo entre risas.

Su increíble transformación tras protagonizar 'Torrente'

Santiago Segura decidió ganar en salud hace un tiempo y se puso en manos de especialistas. Lo hizo no solo para poder lucir un mejor aspecto, sino para frenar el sobrepeso que sufría y que podría haberle traído problemas de salud más graves. "Es una cuestión de salud, yo tenía condropatías, condromalacias, el cartílago destrozado", dijo hace dos años a Europa Press.

Santiago Segura como Torrente // seestrena.com

El cineasta bajó de 116 kilos a 80 y ahora se mantiene en poco más de 70.

En total, perdió 46 kilos a base de esfuerzo, constancia, buena alimentación y ejercicio. La única vez que hizo referencia a los kilos perdidos fue en septiembre de 2019: "He tenido muchas oscilaciones de peso pero cuando más gordo he estado es 46 kilos más en Torrente".

Una combinación de deporte y buena alimentación le ayudaron a bajar de peso. "En casa hago flexiones para acelerar el metabolismo", contó.

Sin embargo, Santiago Segura mantiene que obsesionarse con el físico y con los cambios no es bueno. "Es todo un equilibrio, tampoco te puedes machacar psicológicamente", señalaba al mismo medio.

Más recientemente, durante una visita a El Hormiguero, Santiago Segura habló de la rutina que todavía practica para adelgazar y mantenerse en un buen peso. "Hago ayunos de 36 horas, algo que no le recomiendo a nadie", confesó a Pablo Motos.

Así conoció a su mujer María Amaro

Santiago Segura conoció a su pareja cuando aún no había cambiado de imagen. María Amaro y Santiago Segura coincidieron en 1998 durante el rodaje de Torrente. Llevan juntos desde entonces y eso son más de 22 años.

Amaro era maquiladora en la película. Empezó en este trabajo con 19 años, dentro del mundo del cine y de la televisión. Incluso tiene su propia escuela de maquillaje.

Santiago Segura y María Amaro son padres de dos hijas, que pueblan las redes sociales de ambos. Sirena y Calma son protagonistas de sus cuentas de Instagram, y también de las películas más recientes del director.

Sus hijas actrices

Calma y Sirena son las responsables del salto de Santiago Segura al cine familiar. Como no podían ver sus trabajos anteriores, el director decidió empezar a hacer comedias para toda la familia y aprovechó para darles su oportunidad ante las cámaras.

Calma Segura Amaro, la hija mayor, tiene 14 años. Es Carlota en la película Padre no hay más que uno. Sirena tiene 8 y ella interpreta a Paula en esa saga.

Sirena, Calma y Santiago Segura. // El Hormiguero (Antena 3)

No es un director benevolente con ellas. "Como sé lo que puede dar soy muy pesado. Cuando conoces los límites de alguien.. Lo hago conmigo mismo", dijo Segura obre el papel de Sirena (la pequeña) en la película Destino Asturias, donde también aclaró que no tiene ninguna intención de que sus hijas se dediquen al cine por ser un trabajo muy incierto.

Por ahora Sirena es la que ha mostrado más interés por el mundillo. De hecho para rodar la primera película de Padre no hay más que uno fue al logopeda para mejorar la dicción. "Me gusta pero no me quiero dedicar a esto", le contó Calma a Pablo Motos en El Hormiguero, donde Santiago Segura reveló que la mayor quiere ser médico.