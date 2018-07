El sensual 'aullido' de Mónica Naranjo a Pablo Motos al oído

Tras el éxito de la quinta edición de Tu Cara Me Suena, que finalizó con Blas Cantó como ganador; Antena 3 ha empezado la nueva edición de Tu Cara No Me Suena Todavía, la versión de anónimos del talent show.

Mónica Naranjo vuelve a sentarse en la mesa del jurado en esta nueva aventura y por este motivo ha visitado El Hormiguero, donde ha explicado cómo ha vivido la primera gala del programa. Entre los participantes se encontraba Patricia Aguilar, que tuvo el valor de imitar a la propia artista con su canción Pantera en libertad.

Hablando del talento de su imitadora, Mónica explicó que en los castings estaba tan nerviosa que no le salía el famoso aullido de la canción. Y para demostrar como se hace un aullido en condiciones no dudó en sacar toda su sensualidad y humor para susurrarle al oído a Pablo Motos.