Las series más vistas en España durante el confinamiento

La Veneno, Modern Family y This Is Us, entre las series más vistas / Getty

Pese a que muchos hemos teletrabajado, este confinamiento nos está dando la posibilidad de empezar (y en muchos casos devorar) esas series que teníamos pendiente pero que no nos daba la vida para poder empezarlas. Por eso no es de extrañar que los datos de las series más vistas en nuestro país nos puedan llegar a sorprender. Por eso hemos utilizado la plataforma JustWatch, que compara datos de compañías de vídeo bajo demanda para mostrarnos el contenido en streaming más visto.

Modern Family ha llegado a su final con su temporada número 11. Y es que parece que la serie de NEOX sigue estando en plena forma, ya que su temporada final lleva varias semanas siendo la segunda serie más vista en streaming. ¿Y es que quién no quiere despedirse como es debido de Cam, Mitchell, Claire, Alex, Gloria o Jay después de 11 años a nuestro lado? ¡Os echaremos de menos, familia!

Pero sin duda, uno de los fenómenos que más han revolucionado el país en esta cuarentena ha sido La Veneno, la producción de Los Javis para Atresmedia Premium. El primer capítulo de la serie ya está disponible, y esta semana Javier Calvo anunciaba la fecha de estreno del segundo. Y es que obras de arte como estas es mejor degustarlas paso a paso.

Pese a que a que La Casa de Papel tuvo su momento de gloria al principio del confinamiento, parece que todos sus seguidores ya la han visto, ya que no aparece en las primeras posiciones del ranking. Y es que la primera posición de este codiciada lista la ocupa la serie de Amazon Prime This Is Us. Esta mezcla entre drama y comedia nos relata la historia de una familia, sobre su humanidad y sobre como los pequeños detalles pueden marcar la diferencia. Un auténtico éxito que lo petó en EE.UU. y que ahora está haciendo lo mismo en España.

Con 8 temporadas a sus espaldas, parece que Homeland sigue estando en plena forma. El drama de conspiración con toques de serie policíaca parece que sigue enganchando a la audiencia española, y es que ocupa la tercera posición en el ranking de series más vistas en España durante la cuarentena. Y no me extraña, y es que con este argumento quién no se engancha: un marine regresa a casa tras 8 años en Irak pero… ¿será un traidor que querrá atentar contra EE.UU.?

Y para los que les guste la ciencia ficción y también las series de una sola temporada, Devs es su serie. La producción, que se puede ver en HBO, narra la historia de una joven informática que investiga los secretos del equipo de desarrollo de la empresa en la que trabaja, ya que está convencida que son los culpables de la desaparición de su novio. Con este argumento, no es de extrañar que sea la cuarta serie más vista en esta cuarentena en España.

Una serie de producción española ha conseguido colarse entre las más vistas este confinamiento. Se trata de El Ministerio del Tiempo, una serie originaria de RTVE que puede verse en HBO y que trata sobre un departamento secreto del gobierno español que tiene la capacidad de viajar en el tiempo. ¿A quién le apetece un recorrido a través de la historia?