'Springsteen: Deliver Me From Nowhere' abrirá el prestigioso festival de cine AFI en Los Ángeles

Los biopic musicales se están conviritendo en uno de los géneros más destacados del cine durante los últimos años, cintas como A Complete Unknown, en la que Timothée Chalamet se mete en la piel de Bob Dylan, Elvis con Austin Butler o la producción de Michael, en la que el propio sobrino del Rey del Pop Jaafar Jackson interpreta a su tío, muestran el potencial de este registro.

En este contexto, los responsables del prestigioso festival de cine de Los Ángeles EFI ha anunciado que la película encargada de abrir la cita será Springsteen: Deliver Me From Nowhere, la en la que el actor Jeremy Allen White se convierte en The Boss.

Se trata de una de las películas más esperadas del año no solo por retratar un hito en la carrera del cantante y compositor, pues la historia cuenta cómo se llevó a cabo la composición del álbum Nebraska, uno de los discos más importantes de toda su obra, sino por observar cómo el laureado protagonista de The Bear se transmuta en Bruce Springsteen.

El propio actor ha tenido que recibir clases de canto para poder llevar a cabo una interpretación sin doblajes y ha mantenido un estrecho contacto con el artista, un apoyo que el actor ha destacado acerca de este proyecto, asegurando que fue "generoso con su tiempo" y que se involucró en toda la preparación de la película.

"Es abrumador", explicó White en una entrevista con ET. "Pero fue increíble. Terminé de cantar. Canté todo. Todo está en la película, está hecho. No más preparación, no más clases de canto, lo hice… Me siento muy bien con las canciones. Me emociona que la gente lo escuche. Me siento bien al respecto".

La película de 20th Century Studios cuenta con la dirección y el guion Scott Cooper para plasmar el momento en el que Springsteen se retiró de la escena tras el éxito de Born to Run y, así, grabar en solitario un disco casero en su habitación de Nueva Jersey, otorgando matices muy característicos a la obra.