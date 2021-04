Susanna Griso recuerda su desencuentro con Miguel Bosé: "Me siento estafada"

Susanna Griso ha querido afear la conducta de Miguel Bosé en su entrevista con Jordi Évole ('Lo de Évole', La Sexta) y ha mostrado su desacuerdo con la tesitura del cantante, que asegura que la pandemia en un invento del foro de Davos y que las vacunas no son la solución para frenar los contagios.

Un mal recuerdo

"A mí me indigna, no hay derecho", decía la directora de Espejo Público, que quiso recalcar la incoherencia del artista, que en el año 2016 pedía fondos para investigación y se mostraba como uno de los rostros más reconocibles a favor de la vacuna contra el sida.

"Yo le he entrevistado todos los años y si no le dedicabas un gran espacio- a la investigación de la vacuna- te decía: ¡Hombre, Susanna, no me cambies de tema!", exclamaba la presentadora, visiblemente molesta por las palabras del cantante. Griso no entiende cómo la actitud de Bosé se ha vuelto tan radical a la hora de afirmar que "las vacunas no son la solución".

"La última vez que le entrevisté me enfadé muchísimo con él porque soy especialmente sensible con este tema. Después de 10 minutos de entrevista me afeó que le preguntara por el panorama político de este país y ahora me dice que la vacuna con la quiere", comentaba la presentadora, que calificaba el discurso de "pura incoherencia".

La presentadora no reprimió su enfado con el cantante tras su polémica entrevista, en la que también habló de sus problemas con las drogas, el sexo salvaje o los motivos de su afonía, que achacó a problemas con su expareja Nacho Palau.

Contradicciones en sus discursos

"Me siento estafada por Miguel Bosé", sentenciaba la presentadora, que no comprendía cómo el cantante podía declararse negacionista solo cinco años después de haber apoyado con ímpetu la investigación de una vacuna contra el sida.

Sobre esta contradicción, Bosé aprovechó su charla con Jordi Évole retractarse de sus palabras en 2016. "Hoy tengo la información que tengo y no tenía en aquel momento. Hoy en día estaría activo contra una cura contra el SIDA pero no creo en la vacuna, no son la solución. Quiero una cura contra el Sida, y venganza porque he perdido millones de amigos", le explicó a Jordi Évole el pasado domingo, cuando el periodista le mostró las imágenes de sus fervientes intervenciones a favor de la vacuna contra el sida.