Tenemos las primeras imágenes del rodaje de la tercera temporada de 'Emily in Paris'

Si no has visto aún la segunda temporada... ¡Ándate con ojo porque traemos spoilers! El rodaje de Emily in Paris comenzó en 1 de junio y ya se han filtrado las primeras imágenes de la tercera entrega. Todo apunta a que el lanzamiento de la serie tendrá lugar en 2023.