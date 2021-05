'This is us' llegará a su final con la sexta temporada

'This is us' llega a su final con la sexta temporada // NBC.

Los seguidores de This is us aún están en shock. La cadena NBC —que emite el drama familiar en Estados Unidos— ha decidido poner punto y final a la historia de los Pearson. La ficción —que cuenta con millones de adeptos en todo el mundo gracias a su emisión en Prime Video— terminará con el estreno de la sexta temporada.

El creador de la serie, Dan Fongelman, ha confirmado en sus redes sociales que la nueva tanda de episodios —que se estrenarán la próxima temporada en televisión— será la última para This is us. La serie fue renovada en 2019 por dos temporadas —la quinta y la sexta— y, tanto el casting de la ficción como el equipo que trabaja en ella, creían que esa sexta tanda tenía que ser la última para la familia Pearson.

Dan Fogelman ya había anunciado al final de la tercera temporada en una entrevista en THR que la serie se encontraba a la mitad de su historia y que la serie no tendría "18 temporadas. Hay un plan". De esta forma, se confirma que la serie tendrá un final en el que todas sus tramas queden cerradas, buscando satisfacer a los millones de seguidores de la serie de NBC en todo el mundo.

Las reacciones de sus actores

Las reacciones entre el cast de This is us no se han hecho esperar. La cantante y actriz Mandy Moore —que interpreta a Rebeca— ha mostrado su tristeza en Instagram: "Oficial, oficial. Queda una temporada de mi trabajo favorito". Moore también ha querido remarcar en sus redes que aún queda una temporada completa para disfrutar de la serie.

Por su parte, Susan Kelechi Watson —Beth— ha compartido el tuit de Fogelman y ha comentado: "Qué increible temporada está por llegar".