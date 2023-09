Todas las parejas de José Coronado: su actual novia, su hijo con Paola Dominguín y el romance con Paula Echavarría

José Coronado es el galán español por excelencia. Muchas han sido las mujeres que han estado con él y con dos de ellas tuvo a sus dos hijos: Nicolás Coronado y Candela Coronado. A sus 66 años, el actor nunca ha tirado la toalla con el amor y siempre ha buscado a su pareja ideal y parece que la ha encontrado, al menos por ahora.

Paola Dominguín, madre de su hijo Nicolás

José Coronado y Paola Dominguín estuvieron juntos cuatro años, entre 1987 y 1991. Tuvieron un hijo, Nicolás Coronado, y aunque se profesaban un gran amor, las deslealtades del actor terminaron por minar la confianza entre ambos. Entre las infidelidades que sufrió Paola Dominguín destaca la de Isabel Pantoja, una aventura que cuajó durante el rodaje de la película Yo Soy Esa.

"Me dijo 'estoy enamorado de Isabel' y le dije 'pues disfruta y adiós muy buenas'. Era un dramón. Yo estaba enamorada de él, pero lo encajé. Si estás enamorado, hay que disfrutarlo", contó la hija del gran diestro en Sálvame Deluxe.

Paola Dominguín

Mónica Molina, madre de su hija Candela

La cantante Mónica Molina y José Coronado se conocieron en un desfile de Roberto Torretta. Aunque lo suyo fue un flechazo, tuvieron varias idas y venidas en sus inicios. En el 2002 retomaban su relación y solo un año después nacía Candela, su hija.

Actualmente Candela vive con su padre. Su hermano Nicolás también vivió con ellos hasta que se independizó. La paternidad cambió la vida del actor, que aunque ha confesado en más de una ocasión que de no ser por ellos hubiese sido "más libre", lo cierto es que se desvive por Candela y Nicolás. "He tenido dos hijos muy muy queridos, a los que quiero y estoy absolutamente satisfecho de haberlos tenido y me dan la vida", explicó el actor en una entrevista para Vanity Fair.

Conoce a Candela Coronado, la hija de Jose Coronado y Mónica Molina

El idilio con Paula Echevarría

Su historia con Paula Echevarría se remonta al año 2003, cuando los paparazzis los pillaron en un viaje de ocio a Canarias. Sus imágenes acaramelados confirmaban que lo suyo fue un amor de verano muy pasional. El actor le lleva 20 años de diferencia de edad.

José Coronado y Eugenia Martínez de Irujo

Con Eugenia Martínez de Irujo también vivió un romántico amor de verano en el 2015. Viajaron a Ibiza y Paris, donde el actor rodaba la película El Hombre de las Mil Caras, pero finalmente ninguno de los dos quiso comprometerse más allá de ese buen rato que pasaron juntos.

Eugenia Martínez de Irujo

Su relación con Elena González

Sus inicios con Elena González de Prado se remontan al año 2010, cuando el actor conoció a la periodista que terminaría dándole la estabilidad que buscaba. Rompieron su relación en 2013 y se reencontraron en 2016, año que se hicieron inseparables.

Desde entonces, Coronado disfruta de una vida tranquila, sobre todo después del infarto que sufrió en el 2017 y que le mantuvo 24 horas en la UCI. "La vida me ha tratado muy bien en ese sentido. Me considero absolutamente regalado. No me puedo quejar de lo que he amado y lo que me han amado y de lo que amo y lo que me aman, y de lo que amaré y me amarán", dijo en una entrevista en Icon en 2017.

Aunque se dieron esta segunda oportunidad, la relación no funcionó y rompieron definitivamente.

José Coronado y Elena González

Irene López, su actual pareja

Después de muchas parejas, parece que ha encontrado la calma junto a Irene López, una actriz con la que compartió pantalla en Entrevías. A pesar de que iniciaron su relación hace dos años, desde el principio optaron por la discreción. Sin embargo, aunque evitan hablar de la nueva etapa que atraviesan, la pareja no se esconde.

Los artistas fueron fotografiados en diferentes momentos mientras hacen compras y algunas gestiones por Madrid, ciudad donde ambos residen.

"Estamos muy a gusto juntos. Déjalo ahí", confirmó el actor durante una entrevista en enero de 2023 en La Razón.

¿Será esta la relación definitiva de José Coronado? Habrá que esperar para saberlo.