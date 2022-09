Todo lo que sabemos sobre 'I wanna dance with somebody', el biopic de Whitney Houston

Ya está disponible 'I wanna dance with somebody', el tráiler del biopic de Whitney Houston // Getty Images

Whitney Houston fue y es una de las cantantes más grandes de todos los tiempos. La artista estadounidense se convirtió en un icono con canciones como I will always love you, mítico tema de la película El Guardaespaldas, una de las canciones más vendidas en todo el mundo.

Pero no es lo único en lo que la artista marcó la diferencia: Houston es la actriz femenina más premiada de la historia según el Libro Guinness de los Récords.

La cantante y actriz falleció en el año 2012 a los 49 años y dejó una gran conmoción entre sus seguidores de todo el mundo. Ahora, en 2022, 10 años después de su muerte, se estrenará el biopic de su vida, I wanna dance with somebody, título homónimo de uno de sus mayores éxitos musicales.

Tráiler y fecha de estreno

El lanzamiento tendrá lugar el 21 de diciembre de 2022 en cines, pero ya podemos disfrutar del tráiler de la película.

¿Quién interpretará a Whitney Houston?

La encargada de dar vida a Whitney Houston en su biopic es la actriz británica Naomi Ackie, conocida por su participación en la serie The End of The F***ing world. También la recordarás por interpretar a Jannah en la película Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker.

Pese a ser una artista joven, a sus 30 años, la Ackie ya ha recibido premios como mejor actriz secundaria por su participación en series de televisión.

La dirección de la película corre de la cuenta de Kasi Lemmons, y el guión es de Anthony McCarten, responsable del mismo de Bohemian Rapsody, una de las películas más taquilleras de los últimos tiempos.

¿Le valdrá su interpretación como Whitney Houston un premio de la talla de un Emmy o un Oscar como mejor actriz principal?