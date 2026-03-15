Todos los nominados a los Premios Oscar 2026
Los Premios Oscar 2026 desvelan el contenido de sus sobres esta noche para conocer a los ganadores. A continuación, repasamos todas las nominaciones por categoría.
Las cinco canciones nominadas a Mejor canción original en los Premios Oscar 2026
Los Premios Oscar 2026 ya tienen la alfombra roja extendida. La cita más importante del cine internacional se celebra en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California) esta madrugada, durante la noche del domingo 15 al lunes 16 de marzo. Este año, España opta a dos premios gracias a Sirât, el largometraje de Oliver Laxe que compite a Mejor película internacional y Mejor sonido.
Por número de nominaciones, las películas favoritas de los Premios Oscar 2026 son: Los pecadores (que supera el récord histórico con 16 menciones), Una batalla tras otra (13), Frankenstein (9), Valor sentimental (9), Marty Supreme (9) y Hamnet (8).
¿Y qué dicen las predicciones? Según Variety, Los pecadores es la favorita para llevarse el premio a Mejor película y Mejor dirección, que sería para Ryan Coogler. En Mejor actor, Michael B. Jordan se sitúa por encima de Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio, mientras Jessie Buckley tiene todo a favor para hacerse con la estatuilla a Mejor actriz.
A continuación, presentamos el listado completo con todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026:
Mejor película
- Bugonia
- F1: La película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor director
- Chloé Zhao, por Hamnet
- Josh Safdie, por Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
- Joachim Trier, por Valor sentimental
- Ryan Coogler, por Los pecadores
Mejor actriz principal
- Jessie Buckley, por Hamnet
- Rose Byrne, por Si tuviera piernas te daría una patada
- Kate Hudson, por Song Song Blue
- Renate Reinsve, por Valor sentimental
- Emma Stone, por Bugonia
Mejor actor principal
- Timothée Chalamet, por Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, por Blue Moon
- Michael B. Jordan, por Los pecadores
- Wagner Moura, por El agente secreto
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning, por Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
- Amy Madigan, por Weapons
- Wunmi Mosaku, por Los pecadores
- Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro, por Una batalla tras de otra
- Jacob Elordi, por Frankenstein
- Delroy Lindo, por Los pecadores
- Sean Penn, por Una batalla tras de otra
- Stellan Skarsgard, por Valor sentimental
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Los pecadores
Mejor película internacional
- El agente secreto
- Un simple accidente
- Sirāt
- Valor sentimental
- La voz de Hind
Mejor película de animación
- Arco
- Elio
- Las guerreras k-pop
- Little Amélie
- Zootrópolis 2
Mejor documental
- The Alabama Solution
- Come See Me In The Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor montaje
- F1: La película
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor guion original
- Blue Moon
- Un simple accidente
- Marty Supreme
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla detrás de otra
- Sueños de trenes
Mejor sonido
- F1: La película
- Frankenstein
- Una batalla detrás de otra
- Los pecadores
- Sirāt
Mejor banda sonora
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor canción original
- Dear Me, de Diane Warren: Relentless
- Golden, de Las guerreras k-pop
- I Lied To You, de Los pecadores
- Sweet Dreams, de Viva Verdi!
- Train Dreams, de Sueños de trenes
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fuego y ceniza
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein
- Kokuho
- Los pecadores
- The Smashing Machine
- La hermanastra fea
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1: La película
- Jurassic World: El renacer
- Laberinto en llamas
- Los pecadores
Mejor corto de ficción
- Burcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- El drama de época de Jane Austen
- The Singers
- Dos personas intercambiando saliva
Mejor corto de animación
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Perls
- Plan de jubilación
- The Three Sisters
Mejor corto documental
- Todas las habitaciones vacías
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness