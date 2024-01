Toñi Moreno se disculpa con la TikToker Bella tras hacerle llorar con los comentarios hacia su físico

Toñi Morenose ha visto envuelta en una polémica tras hacer unos comentarios gordófobos a una colaboradora en su programa.

La TikToker estadounidense Bella, a la que han invitado por segunda vez a hablar sobre lo que más le gusta de España y Andalucía, ha salido escaldada de su interacción con la presentadora, que ha asegurado que estaba usando un filtro, que en sus vídeos estaba más delgada, y que había comido muchas lentejas con chorizo.

Tras reírse de manera nerviosa durante el directo por no saber como reaccionar, Bella ha contado entre lágrimas cómo le han sentado los comentarios sobre su físico, haciendo hincapié en que nadie debería hablar sobre los cuerpos ajenos, en un vídeo en su perfil de TikTok.

"Opinar sobre el cuerpo de otra persona no es nada gracioso. Estoy muy decepcionada, ya que Toñi es alguien a la que admiraba muchísimo y hoy en día que una mujer haga estos comentarios a otra mujer me parece tristísimo", ha contado la joven llorando, además de asegurar que toda su vida ha sufrido trastornos alimentarios y de depresión.

La disculpa de Toñi Moreno en directo

La presentadora, que ha salido escaldada en redes sociales tras sus polémicas palabras, se ha disculpado por partida doble con Bella tras sus desafortunadas palabras. Durante su programa en directo, Moreno ha contado que le mandó un mensaje privado a Bella tras darse cuenta de que no había estado nada acertada y le había causado mucho daño.

"Creo que te debo una disculpa, estuve desafortunada, hice una broma y me pasé de frenada, porque bromeo la mayoría de las veces sobre mí, pero sobre mí es una cosa y sobre ti es otra. Yo no sabía que el tema para ti era tan sensible, si lo llego a saber, en la vida hubiese hecho ese comentario que además no tiene ni gracia", ha expresado.

"Esta mañana yo he sufrido un linchamiento en las redes, he sido trending topic todo el día, todo el mundo hablando de mí con insultos, con amenazas a mi hija, llamándome gordófoba […] no he podido ni dormir esta noche, no por mí porque yo ya tengo la piel muy dura, tengo 50 años", detallando que lo estaba pasando mal por su madre, su hija y sus hermanas.

"Señores, me equivoqué, pero yo no soy esto y me voy a defender", ha dicho la presentadora, que ha recordado con un vídeo del momento de cuando defendió a una chica de comentarios sobre su físico en Gente Maravillosa e incluso se quitó la camiseta para fotografiarse con ella.

Poco después, la tiktoker ha contado en otro vídeo que Moreno había contactado con ella para disculparse sobre lo sucedido.

"He hablado con Toñi esta tarde, me ha pedido disculpas muy sinceras con un gran corazón como ella tiene", ha transmitido Bella a sus seguidores, asegurando que su percepción de ella no ha cambiado, pero que nadie debería hacer ese tipo de comentarios.

Una mala vivencia que esperamos que sirva para que cada vez estos comentarios sean menos frecuentes.