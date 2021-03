El vacile del hermano de David Broncano sobre su dinero en '¿Quién quiere ser millonario?'

David Broncano utilizó el comodín de la llamada para recibir la ayuda de su hermano y se llevó una respuesta que no esperaba .

¿Quién quiere ser millonario? ha regresado a al televisión con un especial de famosos. En su primera entrega, David Broncano se sumó al concurso entre los participantes de la primera entrega en la que también estuvieron Antonio Resines y Bibiana Fernández.

El presentador estuvo muy cómodo en su intervención y fue acertando las preguntas sin titubear. Sin embargo, hubo una pregunta que se le torció especialmente. "¿Quién fue el máximo goleador del Atlético de Madrid cuando el club ganó su última liga española?". Broncano, que es atlético, dudaba entre las opciones: Diego Costa, Radamel Falcao, David Villa o Antoine Griezmann.

Visiblemente molesto por no saber la respuesta sin dudar, David Broncano pidió el comodín del público que votó a Falcao. Pero el presentador no estaba muy seguro de esa respuesta, por eso decidió usar un segundo comodín y llamar a su hermano, aunque no esperaba la respuesta que este le iba a dar.

Al descolgar el teléfono, Juanra Bonet le dijo que su hermano había pedido su ayuda en ¿Quién quiere ser millonario? y contestó: "¿Quién quiere ser más millonario?" La original respuesta provocó la risa de los asistentes en plató y, sobre todo, la de David Broncano que solo pudo decir: "Es muy buen chiste, hay que reconocérselo".

Al final, Dani —que así se llama el hermano de David Broncano— le dijo la respuesta acertada a esta pregunta: Diego Costa. De esta forma, David pudo seguir participando y sumando dinero para la Asociación Española Contra el Cáncer para la que finalmente pudo conseguir un total de 50.000 euros, aunque estuvo cerca de alcanzar los 100.000 euros.

