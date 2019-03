"Un verano puede cambiarlo todo": 'Stranger Things' estrena el tráiler de la tercera temporada

Empieza el verano de 1985 en Hawkins, Indiana. El ficticio pueblo donde tienen lugar sucesos paranormales celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Mike, Lucas, Dustin, Eleven, Saddie y Will ya no son unos críos, pero todavía no saben que el 4 de julio marcará un antes y un después en sus vidas. Precisamente esa es la fecha que Netflix ha elegido para estrenar la tercera temporada de la serie. El próximo 4 de julio el mundo vuelve a darse la vuelta para mostrar su 'Upside Down' (revés). ¿Preparad@?