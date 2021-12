La verdadera intención de Cristina Pedroche cuando se presentó al casting de 'Sé lo que hicisteis': "No buscaba ser la sustituta de Pilar Rubio"

Como cada año en la antesala de las Campanadas, todo son rumores y expectación sobre el vestido que lucirá Cristina Pedroche para recibir el 2022.

Lleva desde 2014 presentando una de las noches más importantes del año, esa en la que toda la familia se reúne para tomar las uvas de Nochevieja. Entre guinda y guinda asoman los comentarios del vestido de Pedroche, que es desde hace ocho años tema de conversación entre familiares y usuarios de las redes.

Los nervios por el gran día ocupan casi tanto como la emoción de recibir el 2022 en Antena 3. Pedroche no acaba de acostumbrarse a tener tantos ojos pendientes de su vestuario a pesar de que no hace caso a las críticas.

"Cuando veo a esa niña de veintiún años me dan ganas de decirle 'espabila'"

Su presencia en la Puerta del Sol va camino de convertirla en rostro fijo de Nochevieja, igual que Ramón García lo fue en TVE durante casi cuatro décadas. Sin embargo, la vallecana nunca imaginó protagonizar un momento así. Sus intenciones en televisión eran muy distintas.

La presentadora charla en la última edición de Hola sobre sus inicios en la pequeña pantalla. Se dio a conocer gracias al programa de humor Sé lo que hicisteis en el año 2010, pero lo cierto es que cuando se presentó al casting no buscaba convertirse en presentadora. Quería protagonizar una serie.

"Ahora estamos haciendo el reencuentro de Sé lo que hicisteis y me han pasado el casting que hice. Cuando veo a esa niña de veintiún años me dan ganas de decirle 'Espabila, que no sabes todo lo que viene'. Yo hice ese casting porque quería que me saliera una serie porque, en aquel entonces, estudiaba interpretación. No buscaba ser la sustituta de Pilar Rubio, me parecía una cosa loca, pero al final me quedé. Y empecé a unir un trabajo con otro y, mira, aquí estoy", cuenta a la citada revista.

Aquel casting fue recordado en Zapeando hace unos años, cuando todavía presentaba el formato de sobremesa de laSexta Frank Blanco.