Cristina Pedroche se sincera sobre su cambio de look para las Campanadas: "Mi madre tiene un disgusto..."

Un año más, Cristina Pedroche será quien dé el cante como presentadora, un año más, de las Campanadas 2021 en Antena 3. Este año no solo será su vestido el centro de atención, sino el cambio radical de look del que lleva presumiendo toda la semana con pelucas y del que apenas tenemos detalles.

Apenas falta una semana para que Cristina Pedroche vuelva a sorprender a los espectadores de Atresmedia con sus atrevidos looks en las Campanadas, pero lo cierto es que la presentadora de televisión no ha dejado de darnos pistas en los últimos días del nuevo cambio de imagen que espera mostrar en Nochevieja.

Hace unos días, durante su paso por El Hormiguero, la colaboradora de televisión explicó que había empezado a llevar peluca: "Lo que no quiero es que se sepa lo que hay aquí debajo. Ni lo que pasa, ni lo que va a pasar", desvelaba. Y es que en uno de los anuncios de estas Campanadas, la propia Pedroche aparece cortándose el pelo a sí misma, lo que muchos intuyen como una antesala de un cambio radical para la que durante los últimos años ha sido la atracción de Antena 3 para Nochevieja.

Ahora, después de su paso por El Hormiguero, la presentadora se ha pasado por Zapeando, el programa de La Sexta donde colaboradora, para robar el foco de atención gracias a su nueva peluca de estilo afro y donde ha dejado más pistas sobre lo que depara el esperado look de este año.

"Ayer vimos que Cristina Pedroche se ha vuelto un poco loca y se ha cortado el pelo para dar las Campanadas. Y hoy te vemos con peluca y no sabemos hasta dónde te lo has cortado. ¿Cuánto te lo has cortado?", le ha preguntado Dani Mateo.

Aunque la presentadora no ha querido dar muchos detalles, sí que ha explicado cuál es su estrategia a seguir: "A ver, yo ahora quiero que la gente piense que me he cortado mucho, que me he cortado poco, que no me he cortado nada o que me he arrepentido de cómo me queda", ha respondido.

Otra de las colaboradoras de Zapeando, Lorena Castell, ha recalcado que ni sus propios compañeros de equipo saben cómo lleva el pelo realmente: "O sea, que no solo en casa no lo habéis visto, es que nosotros tampoco lo hemos visto aquí", destacaba la catalana, que apostaba por una melenita porque no cree que la vallecana apostara por un rapado total.

Sin embargo, Cristina Pedroche ha proseguido, dando a entender que el cambio es mucho más radical: "Claro, pero ahí tampoco habría tanto cambio, ¿no? Mi madre tiene un disgusto...", ha asegurado la presentadora de las Campanadas.

Además, la madrileña también ha confesado que, hasta el momento, muy pocas personas han podido ver realmente este nuevo cambio de look, donde se encuentra también su pareja, el chef Dabiz Muñoz: "Reconozco que Dabiz sí sabe lo que hay aquí dentro; Óscar, mi peluquero, por supuesto también; Carol, la maquilladora; y Josie. Nadie más sabe lo que hay aquí dentro", ha explicado la vallecana, que se planteó dormir con peluca para ocultar el cambio a su marido.

La presentadora se ha emocionado tras ver de nuevo las imágenes del spot en el que aparece cortándose el pelo en el reloj de la Puerta del Sol: "Me emociono mucho al verlo. Todo lo que he sentido al hacer lo que he hecho, todo lo que voy a hacer... Es que estas fechas me ponen muy sensible. Por eso las críticas también me afectan, aunque intento que no lo hagan. Es que estoy 'desnuda'", ha explicado.