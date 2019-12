¿Veremos a Ryan Gosling como Batman en la secuela de 'Joker'?

Tras el gran éxito mundial que ha tenido Joker en los cines , no es de extrañar que muchos esperen una secuela de la historia de Arthur Fleck y de qué actor podría interpretar a Batman en esta nueva entrega. Y aunque todavía no hay nada confirmado, son muchos los rumores que apuntan a que Ryan Gosling podría estar en negociaciones para ser el famoso superhéroe.

Joker ha una de las películas más taquilleras de 2019, con una recaudación de 1 billón de dólares. Los fanáticos de la saga continúan analizando al detalle todas las escenas de la película protagonizada por Joaquin Phoenix creando sus propias teorías, como la de las relojes que ja hecho que hasta el propio actor de su opinión.

Todd Phillips, el director del film, también ha aclarado en varias ocasiones algunas de las dudas que tenían los espectadores, como qué ocurría finalmente con Sophie, la vecina de Arthur Fleck. Ahora también ha querido pronunciarse frente a los rumores de una posible secuela de la película, en la que podría entrar en escena Bruce Wayne de adulto. O lo que es lo mismo, Batman.

Phillips aclaró que aunque la continuación no está en marcha, tanto él como Joaquin Phoenix han hablado de una posible secuela de Joker desde la segunda parte del rodaje, pero no dio ningún dato más.

Ahora el portal We Got This Covered recoge que fuentes cercanas al proyecto no solo confirman una secuela de Joker, sino que se estaría contemplando una trilogía situada años después, una línea temporal en la que no encajaría Robert Pattinson no encajaría para interpretar a Bruce Wayne de adulto, actor al que apuntaban los primeros rumores.

Todavía no está claro si Batman aparecería en la segunda o tercera parte de Joker, aunque parece que tendrá una aparición puntual mientras el peso de la historia seguirá estando en el villano.

Lo que sí se sabe es qué actor podría interpretar el papel del famoso superhéroe: Mientras que Todd Phillips apostaba por Bradley Cooper, con quien trabajó en Resacón en Las Vegas; parece ser que Warner tiene la mirada puesta en Ryan Gosling, con quien ya habría iniciado las negociaciones.

Aún así, todavía tendremos que esperar a una confirmación oficial por parte del director y de la productora para saber si podremos continuar disfrutando de las aventuras de Joker.