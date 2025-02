Richard Gere, contra Donald Trump en su discuso en los Goya 2025: "Un matón es el presidente"

Antonio Banderas ha llegado al escenario de los Premios Goya 2025 para entregar el Goya Internacional al actor estadounidense Richard Gere, a quien ha definido como "uno de los actores más carismáticos de la industria". El español ha recordado algunas de sus películas más destacadas, como Oficial y caballero, Pretty Woman o Chicago.

El estadounidense ha recogido el premio y, durante una parte de su discurso, ha criticado con dureza el "autoritarismo" y la gestión de Donald Trump en Estados Unidos. "Vengo de América, que está en un lugar muy oscuro, donde un matón es el presidente, pero no solo pasa en Estados Unidos, en todo el mundo el autoritarismo se está haciendo con el control. Tenemos que estar alerta, tenemos que tener valor", ha dicho Gere.

Antes, el actor ha destacado su relación con España. "Estos premios a la trayectoria profesional siempre pienso que son un poco prematuros porque aún me queda mucho por hacer. Yo no soy onto. Sé por qué me han dado este premio. Es porque me he casado con esta hermosa mujer de Galicia", ha dicho en referencia a Alejandra Silva.

Además, Richard Gere ha hablado sobre su profesión, sobre ser actor. "Nosotros somos solo una parte de hacer una película, en hacer que algo funcione. Es maravilloso. Las historias que nosotros contamos son únicas y especiales. En el mundo hispanohablante cada persona tiene su historia, hay millones de historias, todas se solapan, todas están en interconexión", dice.