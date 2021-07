El pasado viernes 16 de julio, Willow Smith , la hija de Will Smith, se rapó el pelo en pleno directo mientras actuaba en ' Willow in Concert: Lately I Fell Everything ' para presentar su nuevo disco con el mismo nombre.

La hija de Will Smith y Jada Pinkett, Willow Smith, dio un concierto el pasado fin de semana del 16 de julio para presentar su nuevo álbum Lately I Feel Everything. La cantante les advirtió que al final interpretaría Whip My Hair, una de sus canciones más famosas que lanzó en 2010 con tan solo 9 años.

En el concierto recalcó que ese tema ya no tiene el mismo significado para ella que cuando lo escribió, en aquel momento solo trataba de transmitir alegría.

"Cuando hice Whip My Hair realmente no sabía que era algo importante porque solo estaba expresando mi alegría, solo me estaba expresando a mí misma". "La joven Willow fue tan valiente", recoge iHeart.

"El núcleo de Whip My Hair es la idea central de toda mi música. El género simplemente cambia, pero digo lo mismo cada vez. Quiero promover la positividad. Quiero promover la expresión. Siento que Whip My Hair fue solo un gran estímulo para que las personas sean ellas mismas y ayuden a otros a hacer lo mismo".

Willow Smith se rapa el directo

No sabemos si ahora sigue siendo tan valiente, lo que sí tenemos claro es que es muy atrevida, pues el pasado viernes 16 de julio, cuando interpretó la versión rock de Whip My Hair en su concierto, la joven de 20 años decidió raparse la cabeza, se sentó en una taburete y le pasaron la maquinilla mientras hacía un solo de guitarra. Aseguró que era la tercera vez en su vida que se rapaba el pelo.

Mientras tocaba la guitarra confesó: "Siempre me rapo la cabeza en momentos monumentales de mi vida, cuando las cosas realmente están cambiando. Y este es definitivamente uno de esos momentos".