Willy Bárcenas sobre el encarcelamiento de Pablo Hasel: "Sea la burrada que sea, no le veo sentido"

Taburete está de estreno del que es ya su cuarto disco, La broma infinita, que ha llegado en un momento complicado para el vocalista y alma del grupo, Willy Bárcenas, que hace solo unas semanas vio como su madre era encarcelada en el marco del caso Gürtel -la trama de financiación ilegal que salpica al Partido Popular-, y que mantiene en prisión a su padre, el extesorero del PP Luis Bárcenas.

"Es inútil llorar, mejor luchar a muerte", reza el single 'Mamá' incluido en el nuevo trabajo de la banda, y en el que Willy Bárcenas muestra todo su apoyo a su madre, Rosalía Iglesias.

WILLY BÁRCENAS OPINA SOBRE LA DETENCIÓN DE PABLO HASEL

Pero además de hablar de su nuevo disco, desde el programa de LaSexta, Iñaki López no dudó en preguntarles por su opinión acerca del encarcelamiento del rapero Pablo Hasel y los disturbios desatados en Barcelona a raíz de su detención.

"Sea la burrada que sea, no le veo sentido a que te metan en la cárcel por eso", comentaba Willy, haciendo hincapié en que Pablo Hasel "tiene otras causas judiciales de intento de agresión a un testigo, a un periodista, de enaltecimiento del terrorismo".

A esto, el cantante añadía: "Al final, lo de la Corona, que es lo menos importante, la gente lo saca como: 'le han condenado por cantar contra el rey'. Creo que lleva todo eso detrás (...) A ver qué ídolos construimos, porque tampoco me parece que haya que hacer un Nelson Mandela de este señor".

LA BROMA INFINITA, EN CUARTO DISCO DE TABURETE

Además de Willy Bárcenas, pudimos ver en el plató de 'La Sexta Noche' a Antón Carreño, quien colidera el grupo. Tanto el cantante como el guitarrista de la banda, piden despolitizar el contenido del álbum, "no infectarla", algo que está resultando complicado a la audiencia y a los medios.

"Nos ha tocado ser la oveja negra. Es verdad que a veces opinamos y no va, a lo mejor, dentro de la industria de la música. Tenemos un discurso que a lo mejor no encaja porque a lo mejor no es tan de izquierdas", comentan.

Aunque aseguran que sus convicciones no se mueven en una única dirección: "Tenemos mucho pensamiento crítico, podemos tener una opinión sobre un tema y otra radicalmente opuesta sobre otro".

Sobre el problema de politizar su música, lamentan que eso pueda realmente alejar a algunos fans de sus canciones, a pasar de que les gusten: "Hay gente que le da vergüenza decir que le gusta Taburete".

En esta línea, Willy Bárcenas reflexiona: "Privarse de algo que te hace feliz solo porque no pienses como nosotros... Todo es política y hay que dejar que la música vaya por libre". Por su parte, Antón Carreño habla de cómo la música puede vender a los prejuicio: "Puede tener muchos prejuicios, pero la realidad es que a la gente le gustan las canciones y funcionan".

Además, habla de la forma en que se enfrenta a las críticas en redes sociales, a los haters que aseguran que le critican "desde el minuto uno", pero "te acostumbras a que en Twitter te ataquen". "Al principio afecta, pero al final te endureces", sentencia.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Taburete: "La gente nos ha tomado como una broma, el grupo de niños pijos"

Taburete: "El disco es un poco metáfora y habla de que con Taburete nos ha costado ganarnos el respeto"