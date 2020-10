Taburete: "El disco es un poco metáfora y habla de que con Taburete nos ha costado ganarnos el respeto"

Taburete llega a ‘yu Music’ para presentar su álbum La broma infinita, hablar de su trayectoria e regalarnos una actuación en directo. Sin embargo, antes de descubrir los secretos de la banda, Antón Carreño y Willy Bárcenas se han enfrentado en el juego ‘Adivina la canción’.

Quizás conocer lo último de Estopa no es lo suyo, pero los chicos de Taburete han recordado uno de los primeros hits de los hermanos Muñoz. Pero Estopa no fueron los únicos que empezaron jóvenes en la música, el claro ejemplo de que no hay edad para triunfar es Billie Eilish, a la que han reconocido rápidamente como también a C. Tangana o Dani Martín.

👉 Puedes ver a Taburete en 'Adivina la canción' en el minuto 32:20

Tras cantar temas de amigos y compañeros de profesión, Taburete se ha subido al escenario de ‘yu Music’ para interpretar ‘El último baile de Dunas Mitchetll’, el segundo adelanto de su próximo álbum La broma infinita.

Con esta canción, la banda muestra una madurez y una evolución con la que siguen conquistando al público.

👉 Puedes ver la actuación de Taburete cantando 'El último baile de Dunas Mitchetll' en el minuto 43:45

Seguimos charlando con Antón Carreño y Willy Bárcenas, que se define como “el reportero más dicharachero de Vodafone Yu”. A pesar de dar a conocer su faceta de reportero, no olvida la música, que es lo que realmente le gusta aunque explica que no ha sido fácil ganarse el respeto como Taburete.

La banda confiesa que ha “recibido palos de todos los colores y tamaños” y que siente que “Taburete es un grupo querido y odiado”. Esto es lo que han querido plasmar en su álbum La broma infinita, que es una metáfora de su carrera y es un trabajo “más profundo y sentido”.

Y es que Antón y Willy relatan que “Taburete era un plan de amigos” y no esperaban “llegar a esto”. Ambos pensaban “que nos iba a costar más llegar al punto en el que estamos”. Pero lo que seguro que nadie se esperaba era vivir el 2020 en la situación en la que estamos, en una pandemia, así que lo mejor que podemos hacer es escuchar la música de Taburete.

La banda se ha despedido con ‘2018: Odisea en el Espacio’, la primera canción que presentaron de este esperado álbum.

👉 Puedes ver la actuación de Taburete cantando '2018: Odisea en el Espacio' en el minuto 59:11