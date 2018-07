Las versiones musicales que nunca querrías haber escuchado

Debe ser que la afición oculta, o no tan oculta, de muchos de nuestros artistas es la de versionar canciones de otros grupos o cantantes. Muchos se lanzan a cantar los éxitos de ídolos como Nirvana, Rolling Stones o los Beatles, grupos más versionados.

Como casi siempre, Pitbull tampoco podía dejar de ser protagonista en esta sección. Antes de su colaboración en Sin ti (I don't wanna miss a thing), original de Aerosmith, Pitbull ya había cantado con Jennifer López en su tema On the Floor, con la Lambada brasileña de fondo. El productor musical también se lanzó a hacer el remix del clásico de Marisol Estando contigo, y versionó uno de los temas de la BSO de Dirty Dancing, Love is strange, en su tema Back in time.

Pero si nombrar a Pitbull era imprescindible, podríamos encontrar en Pitingo su homónimo español. Al cantautor andaluz parece encantarle aflamencar clásicos de la historia, y ya lo ha hecho con Yesterday y Let it be de los Beatles, entre otras. Su versión más conocida es el Killing me softly de Roberta Flack.

Britney Spears no debía tener suficiente con ser la princesa del pop cuando decidió hacer las covers de los éxitos rockeros I love Rock'n Roll, de Arrows, y Satisfaction de Rolling Stones.

Enrique Iglesias también se subió al carro de las versiones musicales con Sad eyes de Bruce Springsteen, además, el hijo de Julio Iglesias "ameniza" la canción con un videoclip que deja sin palabras.

Es tanta la admiración de algunos artistas por sus ídolos musicales, que algunos se atreven a cantar en directo sus temas preferidos. Es el caso de Miley Cyrus, que ha cogido por costumbre interpretar durante sus conciertos el Smells like teen spirirt de Nirvana.

Shakira también se viene arriba en alguno de sus conciertos interpretando la versión más latina de la canción de Metallica Nothing else matters, con la que ya se atrevió Lucie Silvas.

Tampoco podíamos olvidarnos del Come as you are de Nirvana que se marcó Ramoncín en uno de sus conciertos.

No solo contentos con reproducir letras de otros artistas, algunos deciden traducirlas y hacer sus versiones en castellano. Rosario se marca un spanglish con el tema de los Beatles Love me do, a la que además cambió el nombre por Gipsy funky love me do, algo así como gitaneo funky.

Otro de los cantantes más criticados por hacer algo del estilo fue Melendi por su versión española del tema Angie de los Rolling Stones.

¿Qué os parecen? ¿Clásicos o versiones?