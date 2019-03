''Si abres los ojos, te llevo a casa'', la emotiva historia del enfermero que adoptó a un bebé abandonado

Hacía 9 años que Matías Devincenzi trabajaba como enfermero en el hospital Eva Perón de San Miguel de Tucumán, en Argentina. No tenía pensado ser padre a sus 31 años, pero conocer a Santino le hizo cambiar de opinión.

La historia de Santino no es nada fácil, nació con un problema uronefrológico y con malformaciones en pies y manos, por lo que sus padres lo abandonaros a los pocos días de nacer. "A mediados de marzo sufrió una infección y quedó internado en UCI, pero yo no estaba porque me había tomado unos días de licencia", explicó Matías al portal 'TN.com.ar'.

Al volver al trabajo, Devincenzi conoció al bebé internado. "Recuerdo que estaba en coma, con asistencia mecánica respiratoria. Soy de hablarles mucho a los bebés. Así que le encaré y le dije sin pensarlo dos veces: 'che, negro. Si abres los ojos, te llevo a casa", cuenta Matías.

Matías Devincenzi y el pequeño Santino / 'Todo Noticias'

El enfermero ha confesado que después de que el pequeño abriese los ojos, él se sintió ''papá''. ''Los abrió y sentí que era una señal. Inmediatamente me asumí como su papá y comencé a averiguar sobre la adopción'', Matías no se lo pensó dos veces y empezó el proceso.

No sabía si las cosas al final iban a salir bien, ya que al ser un hombre soltero podría dificultarse el proceso de adopción. Mientras eso se llevaba a cabo, el enfermero seguía visitando al pequeño y finalmente, el 12 de octubre de 2017, la historia llegó a su final feliz y el Estado le otorgó la custodia a Davincenzi.

''Hubo una conexión desde el primer día que nos conocimos. Cuando me preguntan por qué lo adopté, la respuesta es simple, él me eligió a mí'', concluía Matías.