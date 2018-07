Adele, Backstreet Boys, Jay Z y Jessie J juntos en 'Say Hello That Way'

'Say Hello That Way', el mash up que junta a Adele, Jay Z, Backstreet Boys y Jessie J / europafm.com

Say Hello That Way, apréndete el título de este mashup porqué seguro que después de escucharlo será tu tema favorito...por lo menos hasta que Justin Bieber saque algo nuevo.

Robin Skouteris ha juntado en esta mezcla a Adele con su éxito Hello, I Want It That Way de Backstreet Boys, Price Tag de Jessie J y Say Hello de Jay Z, para crear este mashup que seguro que no te dejará indiferente.

¿Preparado para decirle "hello" a Say Hello That Way? Pues dale al play.