Adele: "Enviaba tuits borracha y metí la pata"

Con casi 24 millones de seguidores en Twitter, la cantante británica Adele ha confesado en una entrevista a la BBC que escribía tuits mientras estaba borracha, y es por ello, por lo que su representante ha tomado riendas en el asunto y ha decidido que la cantante no controle su propia cuenta en esta red social.

La cantante, que está arrasando con su nuevo single 'Hello', admitió que los tuits siguen siendo suyos, solo que no los escribe ella. "Ya no bebo, pero cuando empezó Twitter, enviaba mensajes borracha y metí la pata algunas veces", explicó la artista.

El próximo 20 de noviembre, mientras su esperado disco 25 comienza a llegar a todas las tiendas de música del mundo, la televisión británica pondrá al aire Adele at the BBC, un programa conducido por el célebre Graham Norton.