El adorable vídeo de una bebé de un año que lo confunde todo con un dispensador de gel hidroalcohólico

A los mayores les ha costado adaptarse a la nueva realidad de la vida en pandemia, pero a los más pequeños parece que no hay obstáculo que se les resista. De hecho, hay una pequeña que confunde cualquier cosa con un dispensador de gel hidroalcohólico.

Faltan aproximadamente dos meses para que se cumpla un año desde que el coronavirus paralizó el país como nunca habíamos visto en el siglo XXI.

La declaración del estado de alarma, el cierre de los comercios, los bares, el confinamiento domiciliario, los aplausos a los sanitarios y una nueva normalidad que ha llegado para quedarse. La pandemia sigue activa y mientras la población no esté vacunada y segura, cumplir las medidas de protección es indispensable para dejar de enfermar de manera masiva.

"Cuando tu primer año de vida es 2020, todo es una estación sanitaria"

Los más mayores hemos tenido que adaptar las rutinas de higiene a nuestro día a día y lo cierto es que non todos cumplen con sus obligaciones. La mascarilla, la higiene continua de manos, el uso del gel hidroalcohólico... Son pautas sencillas pero a más de uno se le resisten.

Sin embargo, los más pequeños han hecho de esta realidad su nueva forma de vida. Aunque para los menores de seis años el uso de la mascarilla en España no es obligatorio, los 'peques' entienden la importancia de mantener limpias las manos.

Tanto es así, que una niña nacida en el año 2020 ha sido capaz de interiorizar cómo son los dispensadores de gel hidroalcohólicos... ¡Para luego confundirlos con cualquier otra cosa! Riesgos públicos, enchufes, focos de luz...

La fatiga pandémica: qué es y cómo combatirla

El 2020 ha traído consecuencias para muchos, sobretodo a nivel psicológico. La 'fatiga pandémica' se conoce como el cansancio provocado por el agotamiento de estar constantemente vigilando nuestro entorno, y es más común de lo que pensamos.

"Tenemos que aceptar las emociones negativas, los mensajes demasiado optimistas no son reales, no pasa nada porque tengas un mal día", explicaba en 'yu, No te pierdas nada' la especialista Sandra Hernández, que asegura que es normal sentir apatía, tristeza y desesperación.

"Lo raro sería que estuviéramos todos contentos, se llama 'fatiga pandémica'"."Debemos pedir ayuda cuando llevamos mucho tiempo tristes y no sabemos en motivo", recomienda la joven.